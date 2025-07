Madagascar: Extraction illicite d'or - Des ressortissants asiatiques, expulsés par la population à NosyVarika

Des ressortissants asiatiques, soupçonnés de vouloir exploiter illégalement de l'or dans la rivière Fanantara, située dans la commune rurale de Vohitrandriana, district de Nosy Varika, ont été expulsés par les habitants du hameau d'Ambatoseza. La population locale, massée sur les lieux la semaine dernière, a fermement rejeté leur présence et leur projet d'exploitation, estimant qu'il constitue une menace pour leurs terres et leur mode de vie.

Des banderoles exprimant une vive opposition ont été brandies par les manifestants, sur lesquelles on pouvait lire « ne vendez pas notre patrie » et « non aux étrangers ». Ce rejet intervient dans un contexte de tensions persistantes autour des tentatives répétées d'exploitation aurifère dans la région, souvent perçues comme une forme de prédation extérieure.

Ce n'est pas la première fois que ces mêmes ressortissants tentent d'implanter leur activité dans la commune. L'an dernier, selon nos sources, leur projet d'installation à Mandroromody II, un autre site de la même commune, avait déjà suscité l'hostilité de la population. Les autorités compétentes avaient alors rappelé l'illégalité de cette tentative, soulignant qu'aucun permis d'exploitation ne leur avait été délivré, conformément aux lois en vigueur.

Malgré les interdictions, les promoteurs du projet ont persisté, provoquant à nouveau la colère des riverains. Leur récente tentative de s'établir à Ambatoseza, situé plus en amont de la rivière Fanantara, a été perçue comme une provocation. Des rumeurs font également état de transactions foncières douteuses, certains particuliers ayant tenté de vendre des parcelles de terrain à ces exploitants, sans pour autant obtenir l'adhésion de la communauté locale.

Les deux sites concernés, Mandroromody II et Ambatoseza, relèvent administrativement de la commune rurale de Vohitrandriana. La situation reste tendue sur le terrain, dans un contexte où les velléités d'exploitation minière non autorisée sont de plus en plus mal tolérées par des populations soucieuses de préserver leurs terres et leurs ressources naturelles.