Un nouvel ouvrage littéraire sera bientôt disponible dans les rayons des librairies et bibliothèques malgaches.

« Bâtir l'espoir : Femmes, jeunes et engagement pour un avenir durable », le premier livre de Viviane Rahariniaina sort officiellement vers la fin du mois d'août. Ce livre de 226 pages, partiellement autobiographique, est en fait, un plaidoyer social et politique mais également un essai engagé et un témoignage militant.

Viviane Rahariniaina est, en effet, une militante des droits humains et une entrepreneure sociale engagée à Madagascar.

À travers ce livre, elle partage une parole engagée, lucide, désireuse d'être porteuse de changement, en donnant la voix à celles et ceux que la société tente de faire taire. Elle choisit délibérément d'être porte-parole des personnes marginalisées et catégorisées hors normes par les standards dominants. Parmi elles, des mères célibataires, des femmes et jeunes des communautés rurales, des survivantes et victimes de violences ; en résumé, des personnes vulnérables qui, à force, se sentent inutiles dans la société. Selon cette auteure, exprimer son opinion ou défendre la vérité est devenu si délicat qu'il est plus facile de le transmettre par écrit.

Elle y rapporte sa conviction contre les jugements ou la honte sociale. Elle y évoque également le manque d'accès à l'éducation, aux espaces de décisions et l'invisibilisation médiatique, entre autres sujets.

« Donner la voix, c'est créer des espaces où leur parole est entendue, respectée et valorisée mais cela signifie également refuser l'effacement », souligne-t-elle.

En transmettant leur récit avec dignité, elle espère changer le regard collectif, faisant de la parole un outil de transformation.

Le livre se veut aussi être porteur d'espoir.

Viviane Rahariniaina a d'ailleurs un parcours marqué par les défis, les luttes et la résilience. Convaincue que les femmes et les jeunes sont les piliers de toute transformation durable, elle fonde et anime des initiatives communautaires, telles que Fleurs éveillées Madagascar.

Elle est aussi la présidente régionale de Women up Africa Madagascar, alliant action de terrain, éducation populaire et entrepreneuriat social. Elle souhaite inspirer toute une génération à croire en sa capacité d'agir à travers ce premier livre, qu'elle publie en auto édition pour le moment. Par ailleurs, deux autres de ses oeuvres sortiront bientôt, dont un autre essai politique et un roman.