Sénégal: Gymnastique - La Ligue de Dakar domine le Championnat national 2025 à Thiès

Le Championnat national de gymnastique artistique a été organisé, ce samedi 26 juillet au Centre national d'éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès. La Ligue de Dakar s'est démarquée par une performance remarquable en remportant 16 des 25 médailles attribuées, dont 6 en or, 7 en argent et 3 en bronze, consolidant ainsi sa position de leader national.

Cette compétition organisée pour la première fois, hors de Dakar, s'est déroulée selon deux formats : l'option nationale à savoir l'épreuve au sol, et l'option internationale, qui comprend plusieurs agrès en conformité avec les règles de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Au plan individuel, les gymnastes de Dakar se sont distingués aussi bien dans l'option nationale que dans celle internationale. En catégorie juniors filles, Kounda Diallo s'est illustrée en décrochant la médaille d'or. Sa coéquipière Lawratou Diallo a réitéré la même performance chez les seniors filles. Dans la catégorie internationale, Rama Gueye et Samira Doumbia ont également conquis l'or dans deux agrès respectifs. Sur le plan collectif, la Ligue de Dakar a remporté la médaille d'or par équipe chez les seniors en option internationale. La région de Thiès, quant à elle, s'est positionnée deuxième au classement par équipes et s'est contentée principalement de la deuxième place en catégorie internationale et de la médaille de bronze chez les juniors filles.

Par ailleurs, dans la catégorie Seniors de l'open national, Mahmoud Fall, représentant Kaolack, s'est imposé, tandis que son coéquipier Saliou Diop a pris la troisième place. En open international seniors, Ibrahima Diaw a remporté la première place, tandis que chez les juniors, Mouhamed Sow a triomphé en open international. « Nous avons trouvé le déroulé très satisfaisant. Cette compétition s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 avec pour ambition de former une élite compétitive à l'international tout en démocratisant la pratique à travers le territoire national », a analysé le président de la Fédération sénégalaise de Gymnastique. Baye Samba Ndiaye a fait le constat que beaucoup d'athlètes étaient fatigués durant les dernières épreuves. C'est pourquoi il a invité ces derniers à se dépasser pour mieux performer lors des échéances futures. « On a l'habitude de compétir seulement avec le sol puisque la quasi-majorité des salles ne sont pas équipées de matériel. Il faut maintenant aller de l'avant », a ajouté le directeur technique nationale, Kao Diaby.

À noter que les fédéraux ont informé que les athlètes sélectionnés aux Jeux olympiques de la Jeunesse débuteront un stage de préparation à partir du 31 juillet en Chine. Un autre stage de préparation est aussi prévu au Maroc.