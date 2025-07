Afrique du Nord: Nasri reçoit l'ambassadeur d'Egypte en Algérie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri a reçu, dimanche, l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, M. Mokhtar Gamil Tawfik Warida qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué du Conseil.

Lors de la rencontre, le président du Conseil de la nation a mis en avant "la dynamique marquant les relations bilatérales" laquelle se traduit par "l'engagement commun des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président Abdel Fattah Al-Sissi, à renforcer les liens de fraternité et à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, en l'élargissant et en la raffermissant au mieux des intérêts des deux peuples et pays frères", ajoute le communiqué.

Ainsi, M. Nasri a affirmé l'importance "d'activer les cadres de concertation et de coordination à tous les niveaux et d'intensifier l'action commune pour développer la coopération économique", ainsi que "l'augmentation du volume des investissements communs notamment à la lumière des avantages conférés par la loi relative à l'investissement et la loi sur les mines".

Sur le plan international, le président du Conseil de la nation a relevé "la convergence de vues entre l'Algérie et l'Egypte autour de plusieurs questions, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne", soulignant "la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin au génocide et aux déplacements subis par le peuple palestinien et de coordonner l'action au sein des fora internationaux, pour lui permettre de recouvrer ses droits légitimes et d'établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale".

Il a également mis en exergue l'importance de "la coordination entre les deux pays dans le cadre des efforts visant le règlement des crises que vit le continent africain, à travers des médiations et d'initiatives africaines", soulignant "l'impératif d'oeuvrer pour la réforme de l'Organisation des Nations Unies et l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité afin de défendre les intérêts de ses peuples", précise la même source.

Pour sa part, l'ambassadeur égyptien s'est félicité de "la qualité des relations bilatérales" et de "la volonté politique animant les dirigeants des deux pays pour optimiser la coordination politique et la coopération économique dans divers domaines au mieux des intérêts des deux peuples frères", soulignant que le rapprochement algéro-égyptien "s'est consolidé au cours des dernières années".