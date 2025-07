ALGER — Des accords ont été signés, dimanche à Alger, entre le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et six banques publiques portant sur la mise en place d'un dispositif de financement de l'investissement dans des structures frigorifiques de petite et moyenne taille, au profit des agriculteurs, en vue de renforcer les capacités de stockage des produits agricoles et d'en améliorer la commercialisation.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère des Finances, en présence du ministre des Finances, M. Abdelkrim Bouzred, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, ainsi que des directeurs généraux des banques publiques concernées et de cadres des deux ministères.

Cette initiative s'inscrit en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) (26 novembre 2024), lesquelles insistaient sur la nécessité de renforcer les capacités de stockage sous froid.

A ce titre, la directrice générale de l'Investissement et du Foncier au ministère de l'Agriculture, Mme Souad Assous, a signé les accords avec le directeur général de la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR), M. Mohand Bourai, le directeur général de la Banque extérieure d'Algérie (BEA), M. Houari Rahali, le directeur général par intérim de la Banque de développement local (BDL), M. Mohamed Mebarek, le directeur général de la CNEP Banque, M. Sid Ahmed Bouziani, le directeur général du Crédit populaire d'Algérie (CPA), M. Ali Kadri, ainsi que le directeur général de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Samir Tamrabet.

En vertu de ces accords, la valeur du crédit d'investissement, dit "Tabrid",s'élève à 150 millions de DA, sans intérêts, avec un délai de remboursement pouvant aller jusqu'à 10 ans, au profit des agriculteurs désirant réaliser des chambres ou entrepôts frigorifiques d'une capacité allant de 300 à 5000 m3.

A cette occasion, le ministre des Finances a souligné que la réalisation de structures et d'entrepôts frigorifiques à travers les différentes wilayas du pays contribuera à améliorer le stockage des produits agricoles, ce qui se répercutera positivement sur l'équilibre du marché et la stabilité des prix, en sus d'encourager les agriculteurs à investir dans d'autres projets.

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a affirmé que la création de structures frigorifiques de petite et moyenne taille permettra de stocker les surplus de produits agricoles de les écouler localement en période de pénurie, ce qui renforcera l'équilibre du marché et augmentera les taux de production.

Le ministre a indiqué que ce programme, réalisé en coopération avec le ministère des Finances, entrera en vigueur dans les prochains jours et viendra compléter le mécanisme commun entre les ministères des Finances, de l'Agriculture et de l'Intérieur visant à régulariser la situation du foncier agricole, ce qui permettra aux agriculteurs d'investir dans leurs terres et de réaliser des chambres froides.