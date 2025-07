Algérie: Sécurité sociale - Rencontre algéro-chinoise pour renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Une rencontre algéro-chinoise consacrée au secteur de la sécurité sociale s'est tenue, dimanche à Alger, dans le but de renforcer les cadres de coopération bilatérale et d'échanger les expertises entre les deux pays en la matière, indique un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

"Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et de l'échange d'expertises entre l'Algérie et la République populaire de Chine dans le domaine de la sécurité sociale", une réunion a été tenue entre le directeur général de la sécurité sociale au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed Islam Dahmri, et le directeur général adjoint à la Direction générale des Relations internationales au ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de la République populaire de Chine, M. Jiang Wei, ainsi que les délégations les accompagnant", précise le communiqué.

Cette rencontre a eu lieu à "la demande de la partie chinoise, dans l'objectif de présenter l'expérience algérienne en matière de sécurité sociale, traduisant ainsi la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays et renforçant les cadres de coopération et l'échange de connaissances et d'expertises".

Au cours de sa visite de trois jours en Algérie, la délégation chinoise prendra connaissance des différentes composantes et mécanismes du système national de sécurité sociale, tout en effectuant des visites dans plusieurs structures et institutions relevant du secteur.

Cette visite constitue une opportunité pour "renforcer les liens de coopération entre les organismes chargés de la sécurité sociale des deux pays", et reflète également "l'ouverture de l'Algérie sur les expériences internationales et sa volonté constante de s'aligner sur les meilleures pratiques mondiales en matière de sécurité sociale", selon la même source.