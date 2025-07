Ile Maurice: Deux frères arrêtés, un réseau de cambriolages démantelé

Une vaste opération menée hier par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU), assistée par la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie, la Maritime Intelligence Cell, une équipe de la National Coast Guard, et les unités de la Special Support Unit, du Special Response Group de la Special Support Unit et du Groupement d'intervention de la police mauricienne, a permis l'arrestation de deux frères soupçonnés d'être les auteurs de multiples cambriolages survenus dans le nord de l'île.

Les suspects, Owen Thomas David, 27 ans, et Adrien Guillaume David, 30 ans, tous deux de St-Michel, GrandGaube, ont été interpellés à leur domicile. Des objets volés ont été retrouvés lors de la perquisition et confiés à la CID de Grand-Baie pour analyse.

Ces arrestations font suite aux révélations de deux co-accusés déjà arrêtés - Aldo Marie, 35 ans, et Christ Brian Fleuriot Marie, 33 ans - qui ont identifié les deux frères comme leurs complices. Ensemble, ils seraient impliqués dans au moins 15 cas de vol et de cambriolage perpétrés entre mai et juillet 2025 à Grand-Gaube, Calodyne, Péreybère, Bain-Boeuf et Grand-Baie.

Chronologie des faits et estimation des butins

Dans l'ensemble des cas recensés, les modes opératoires révèlent une connaissance précise des lieux, une planification méthodique et l'exploitation de failles de sécurité comme l'absence de caméras de surveillance, de clôtures ou de systèmes d'alarme. Entre mars et juillet 2025, une série de cambriolages particulièrement audacieux a frappé les régions de Grand-Gaube, Calodyne, Grand-Baie, Péreybère et Bain-Boeuf, causant des pertes financières majeures.

Le butin le plus conséquent a été enregistré le 17 mai à Grand-Baie, où un coffre contenant bijoux, montres de luxe et documents personnels a été emporté lors d'une effraction nocturne, pour une valeur estimée à Rs 6 200 000. À Péreybère, entre le 26 et le 31 mars, une villa a été cambriolée, avec le vol de bijoux de collection, d'argent liquide et d'objets personnels, causant une perte estimée à Rs 2 700 000.

Le 27 mars, à Bain-Boeuf, des objets de luxe, dont deux montres Rolex, ont été dérobés pour un butin de Rs 2 400 000. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, à Merville Beach, des bijoux, accessoires de marque, bouteilles d'alcool et effets personnels ont été emportés pour une valeur estimée à Rs 1 000 000.

Le 3 juillet, un vol à chemin Oranger, Grand-Gaube, a permis au malfaiteur, filmé par la caméra de surveillance, de repartir avec montres, bijoux et alcool pour Rs 300 000, tandis que du matériel de chantier estimé à Rs 12 000 a été volé à Royal Road. Le 1eᣴ juillet, à Disa Lane, Grand-Gaube, 60 bouteilles de vin et un vélo ont été subtilisés dans une propriété peu sécurisée, valant Rs 100 000. Ce même jour, une tentative de vol a été signalée à Robert Kennedy Street, mais aucun objet n'a été emporté grâce à l'intervention du propriétaire.

Le 29 juin, à la résidence Le Mouillage, Calodyne, des montres de luxe, dont une Hublot, du vin et de l'argent liquide ont été volés, bien que le montant du butin reste inconnu. Entre le 6 et le 17 juin, à Coastal Road, Calodyne, un coffre-fort contenant bijoux, devises et documents officiels a été arraché d'un meuble encastré, causant un préjudice de Rs 200 000. Le 11 juin, deux vols ont été commis à Nelson Road, GrandGaube.

Dans le premier cas, Rs 318 000 en espèces et un téléphone ont été volés. Dans le second, des bijoux, une montre et des bouteilles de vin d'une valeur de Rs 80 000 ont été emportés. Enfin, le 8 juin, à St-Michel, 500 pièces de plomb de pêche ont été dérobées dans une chambre pour un montant de Rs 10 000.

Ces vols, souvent commis de nuit par effraction ou escalade, ciblent des résidences dépourvues de systèmes de sécurité, révélant un mode opératoire méthodique et une organisation bien structurée. Placés en détention sous la supervision du surintendant de police Poinoosawmy, les deux frères feront face à la justice dans les prochains jours.

L'enquête se poursuit activement pour identifier d'éventuels receleurs, retracer les objets volés et déterminer si d'autres membres du réseau sont encore en liberté. La série de cambriolages met en lumière des failles de sécurité récurrentes dans plusieurs résidences du nord : absence d'alarme, manque de clôtures, défaut de surveillance. Les forces de l'ordre appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler toute information susceptible d'aider à démanteler ce réseau criminel.