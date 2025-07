Ile Maurice: À 16 ans, la Mauricienne Samiha Sobha parmi les jeunes «changemakers» mondiaux

Samiha Sobha n'a que 16 ans. Elle préparait l'International Baccalaureate au Bocage International School quand elle a vécu une belle expérience.

À partir de la mi-août, elle continuera ses études à l'Overseas Family School, à Singapour, où ses parents ont déménagé pour le travail. Rien d'extraordinaire, sauf que l'adolescente est devenue une figure inspirante grâce à sa participation au programme HundrED Youth Ambassador, ouvert aux jeunes de 13 à 19 ans. Elle était la seule représentante du pays dans cette initiative mondiale qui vise à encourager les jeunes à créer des projets à impact social en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le programme HundrED Youth Ambassador, en partenariat avec l'International Baccalaureate Organization, soutient les jeunes changemakers à travers des ateliers en ligne, des discussions, du mentorat et un espace communautaire sécurisé sur la plateforme Discord. L'objectif est d'aider des jeunes à concevoir, à développer et à mettre en oeuvre des projets qui peuvent transformer leur communauté, tout en abordant des enjeux globaux.

En faisant des recherches sur les ODD de l'ONU, elle est tombée sur le programme qui explique comment les jeunes peuvent être impliqués et en apprendre davantage. Étant une élève prenant part à l'International Baccalaureate, cela l'a beaucoup aidée.

Cette expérience a été un tournant pour Samiha : «Être sélectionnée parmi plus de 1 000 candidatures mondiales pour représenter Maurice a été une grande fierté. Participer à des ateliers et des séminaires en ligne m'a permis d'acquérir des compétences essentielles pour faire la différence.» Elle souligne l'importance de la collaboration avec d'autres jeunes et de l'interaction avec des leaders d'organisations internationales, qui ont enrichi sa vision du changement social.

L'engagement de Samiha dans ce programme lui a permis de mieux comprendre les enjeux liés aux ODD et de développer ses propres idées pour un impact positif. Elle insiste : «Ce programme est une opportunité unique pour les jeunes de 13 à 19 ans de s'exprimer, d'apprendre et de contribuer à des causes qui leur tiennent à coeur.» La candidature pour cette année étant déjà clôturée, le prochain appel sera lancé l'année prochaine, avec la possibilité pour davantage de jeunes Mauriciens de participer à cet espace d'échange et de formation en ligne.

Le programme HundrED Youth Ambassador représente donc une plateforme essentielle pour inspirer et autonomiser la nouvelle génération. Samiha Sobha en est la preuve vivante, montrant que même à Maurice, la jeunesse peut jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir durable et solidaire.