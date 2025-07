L'inauguration samedi, du nouveau stade manarapenitra local a été marquée par la présentation officielle du Préfet Louis Velombita Rabefenara. Ce dernier a été nommé lors du Conseil des ministres de la semaine dernière.

La ville de Maroantsetra vient d'être choisie en tant que chef-lieu de la Région Ambatosoa. Le président Andry Rajoelina a annoncé cette décision samedi durant sa rencontre avec la population de ce district. Tous les bureaux administratifs vont être implantés ici, a-t-il déclaré. La décision elle-même, a été officialisée par l'inauguration du bureau de la Préfecture, nouvellement construit dans le quartier d'Ambatomasina.

La cérémonie a d'ailleurs été marquée par la présentation officielle à la population locale, du premier Préfet de la Région Ambatosoa, en la personne de Louis Velombita Rabefenara. Le socle du développement est désormais instauré dans cette localité longtemps oubliée mais qui dorénavant, devient un modèle et une circonscription pilote en matière de développement, a souligné le chef de l'État.

Et lui de réitérer que le traitement de tous les dossiers administratifs se fera désormais à Maroantsetra. Ce bureau de la Préfecture, inauguré samedi, confirme l'engagement du régime à promouvoir la décentralisation effective et l'instauration d'une administration de proximité. Ce bâtiment à étage, très moderne, est composé, entre autres, du bureau du Préfet, des salles de réunion et plusieurs bureaux destinés au personnel.

Soulagement

Le président Andry Rajoelina a ensuite procédé à l'inauguration du Centre hospitalier régional d'Ambatosoa, nouvellement construit dans le centre-ville de Maroantsetra. Une infrastructure sanitaire moderne, équipée de matériels sophistiqués, qui vient remplacer l'ancien hôpital construit en 1961. Doté d'un scanner, d'un générateur d'oxygène, de deux blocs opératoires, d'incinérateurs pour les déchets médicaux, de laboratoires complets avec des matériaux de pointe, d'un service de stomatologie, d'une morgue et d'une maternité équipée de couveuses, cet hôpital peut rivaliser avec les grands hôpitaux existant à travers le pays comme l'HJRA à Tana.

Un grand soulagement pour la population locale qui, auparavant, devait se rendre à Fénérive-Est ou à Antananarivo pour bénéficier de soins médicaux. Si en 2019, il existait seulement 16 grands hôpitaux dans tout Madagascar, depuis mon premier mandat jusqu'à aujourd'hui, on a construit plus de 30 hôpitaux manarapenitra, a rappelé le président Andry Rajoelina. Et lui de réitérer, au passage, l'initiative visant à envoyer 30 chirurgiens en France chaque année pour une spécialisation.

Inauguration en grande pompe

Cette tournée présidentielle dans la Région Ambatosoa était marquée par l'inauguration en grande pompe du nouveau stade manarapenitra de Maroantsetra. La nouvelle infrastructure sportive était noire de monde lors de cette cérémonie. Un événement historique durant lequel le tout Maroantsetra a tenu à réaffirmer son soutien à Andry Rajoelina.

À l'image du Vice-président du Sénat Eric Besoa qui, tout en rappelant toutes les réalisations du TGV depuis la Transition, notamment la création de la Région Ambatosoa, a renouvelé sa loyauté inconditionnelle envers le chef de l'État. Samedi, les partisans du Volomboasary dans la Région Ambatosoa ont pu réaliser une véritable démonstration de force.

Outre ce stade flambant neuf, le locataire d'Iavoloha a aussi offert des matériels de sports, des ballons et des jeux de maillots pour les jeunes de Maroantsetra. Durant ce déplacement, le président Andry Rajoelina était accompagné par le Premier ministre Christian Ntsay et par plusieurs membres de son gouvernement.