Ile Maurice: Quelques averses ce matin, vent et baisse des températures ce soir

Un vent léger souffle actuellement sur notre région. C'est ce qu'indique la station météorologique de Vacoas dans son communiqué émis ce lundi 28 juillet à 4 h 30. Cependant, à partir de ce soir, des nuages associés à un système frontal commenceront à influencer graduellement le temps local. Par ailleurs, un fort anticyclone s'approche de la région par le Sud-Ouest, ce qui entraînera un temps venteux et froid dès cette nuit.

Au cours de la matinée, des nuages venant de l'Est occasionneront quelques averses, principalement dans les régions de l'est et sur le plateau central. Dans l'après-midi, des développements nuageux temporaires sont attendus au Nord et à l'Est, accompagnés de quelques ondées localisées, tandis que le temps restera essentiellement beau ailleurs.

La température maximale variera entre 19 et 22 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 25 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières. Durant la nuit, le ciel deviendra graduellement nuageux, avec des pluies intermittentes attendues principalement sur la moitié sud de l'île ainsi que sur les hauteurs. Des poches de brouillard pourraient également se former dans certains endroits.

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 16 degrés Celsius sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés Celsius sur le littoral. Le vent restera léger et variable pendant la journée, mais se renforcera graduellement durant la nuit pour souffler du sud-est à environ 25 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

La mer sera agitée au-delà des récifs, devenant progressivement forte au cours de la nuit avec des houles venant du sud-ouest atteignant environ 2,5 mètres. Les sorties en haute mer sont fortement déconseillées à partir de cette nuit.