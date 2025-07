Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar - «Le jaune sur mes épaules, c'est déjà un grand accomplissement»

La liste de ses exploits ne cesse de s'allonger ! Kimberley Le Court-Pienaar est devenue, hier, maillot jaune du Tour de France Femmes. A l'issue de la deuxième étape entre Brest et Quimper, la double championne de Maurice 2025 a pris la troisième place à 3 secondes de l'Espagnole Mavi Garcia mais devance Marianne Vos, cinquième, ce qui lui permet d'endosser la précieuse tunique.

Devancée d'un rien lors de la première étape par Vos, samedi, Kimberley a pris une petite revanche sur la Néerlandaise. Elle l'a dépossédée du maillot jaune en se classant juste derrière Lorena Wiebes dans le sprint du groupe des favorites. A n'en point douter, l'année 2025 restera à jamais gravée dans les annales du sport mauricien. Car après être devenue, le 27 avril dernier, la première Africaine à remporter un « Monument » du cyclisme mondial, à savoir Liège - Bastogne - Liège, voilà qu'elle devient la première native de notre continent à revêtir le maillot jaune du mythique Tour de France.

Kimberley Le Court-Pienaar entourée de son équipe avant le départ de l'étape. « On va tout essayer pour prendre le maillot jaune », avait-elle prévenu.

Dans un entretien qu'elle nous a accordé avant le début du Tour, Kimberley n'avait pas caché qu'elle visait le classement général. « L'objectif principal est le classement général, c'est ce pour quoi nous avons travaillé toute l'année. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver ici en pleine forme. C'est le plus grand objectif de ma saison et je m'y engage à fond », nous avait-elle confié.

Avant le départ de l'étape, hier, elle avait déclaré : « On va tout essayer aujourd'hui (hier) pour prendre le maillot jaune. » Mais avant la cérémonie protocolaire, quand on lui a annoncé qu'elle était maillot jaune, elle n'y a pas cru. Et alors qu'elle se dirigeait vers le podium, submergée par l'émotion, elle n'a pu retenir ses larmes.

« Honnêtement, j'ai franchi la ligne, je ne savais pas ce que j'avais fait, jusqu'à ce que je sois prête à monter dans le bus. Notre équipe m'a dit que j'allais prendre le jaune aujourd'hui (hier). Je ne pouvais pas y croire. Pour être honnête, j'étais un peu choquée. C'était le plan et on a réussi. L'objectif ultime de l'équipe est de gagner le classement général. Mais notre objectif (hier) était de gagner l'étape. Maintenant que j'ai le jaune sur mes épaules, c'est déjà un grand accomplissement pour l'équipe et pour moi-même. On va essayer de rester calme et de ne pas perdre de temps jusqu'à la fin de la semaine. Je vais continuer de me battre avec mes jambes et on va continuer de faire ce qu'on fait depuis hier (samedi)», a confié Kimberley lors de l'interview d'après course.

Les coureuses de l'AG Insurance-Soudal Team très heureuses de voir leur coéquipière revêtir la précieuse tunique...

Notre compatriote peut savourer avant de prendre le départ de la 3e étape aujourd'hui à La Gacilly. L'objectif est désormais clair : défendre ce maillot jaune toute la semaine et le conserver jusqu'au bout !

Classements

2e étape (Brest - Quimper, 110,4 km)

Mavi Garcia (Liv AlUla-Jayco) 2h44:29 ; 2. Lorena Wiebes (Team SD Worx Protime) à 0:03 ; 3. Kimberley Le Court-Pienaar (AG InsuranceSoudal Team) m.t ; 4. Liane Lippert (Movistar Team) m.t ; 5. Marianne Vos (Team Visma l Lease a Bike) m.t

Général