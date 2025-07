Le premier symposium dédié à la médecine ayurvédique s'est tenu ce samedi à Dakar, marquant un pas important dans le dialogue des cultures et des pratiques médicales traditionnelles. Organisé autour de deux conférences, l'événement a rassemblé des experts, des praticiens et un public venu découvrir les fondements et les applications modernes de cette science millénaire originaire de l'Inde.

Introduction a l'Ayurverda : fondements, organisation, standardisation et enseignement en inde

La journée a débuté par une allocution chaleureuse du modérateur, le Pr Omar Sarr, qui a souligné l'importance de l'Ayurveda en tant que médecine « politique, intégrative et complémentaire » aux systèmes modernes. Le Pr Bheema Battha, praticien expérimenté depuis plus de 40 ans, a ensuite pris la parole pour présenter les piliers de cette discipline.

Le Pr Battha a rappelé que l'Ayurveda, dont le nom signifie « science de la vie » (Ayur = vie, Veda = connaissance), repose sur cinq éléments universels : l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. « Ces éléments, combinés à l'âme, définissent la vie et guident les principes thérapeutiques », a-t-il expliqué. Il a également détaillé les trois doshas (Vata, Pitta, Kapha), des énergies vitales qui régissent la santé humaine.

Le conférencier a mis en lumière les efforts de l'Inde pour structurer et promouvoir l'Ayurveda, notamment grâce à la création du ministère de l'AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homéopathie) en 2014. « Après un déclin sous la colonisation britannique, l'Ayurveda a retrouvé sa place grâce à des institutions dédiées et une intégration dans les systèmes de santé », a-t-il affirmé.

Le Pr Battha a plaidé pour une médecine « holistique et intégrée », combinant les forces de l'Ayurveda, de la médecine moderne et des traditions locales comme la phytothérapie sénégalaise. « Pourquoi opposer les sciences médicales ? Associons leurs meilleures pratiques pour une santé globale », a-t-il conclu, sous les applaudissements de l'assistance.

Hygiène de vie, prévention et approches thérapeutiques selon l'Ayurveda

L'après-midi a été consacrée aux applications pratiques de l'Ayurveda, avec un focus sur la prévention. Le Dr Nair a insisté sur l'adage ayurvédique : « La santé est la vraie richesse, et la prévention vaut mieux que la guérison ». Il a détaillé des routines quotidiennes (Dinacharya) et saisonnières (Ritucharya) pour équilibrer les doshas, ainsi que des approches thérapeutiques naturelles utilisant plantes et minéraux.

Le modérateur, Pr Guèye, a salué la pertinence de ces enseignements pour le Sénégal, où les médecines traditionnelles occupent une place importante. « L'Ayurveda rejoint nos valeurs de prévention et d'harmonie avec la nature », a-t-il souligné.

Ce symposium a ouvert des pistes pour un dialogue fructueux entre l'Ayurveda et les systèmes de santé africains. Les participants ont salué l'initiative, espérant que ces échanges se poursuivront pour enrichir les pratiques médicales locales.