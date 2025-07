Afrique: AfroBasket féminin 2025 - Ndioma Kane, la fine gâchette, encore attendue

Rayonnante lors de l'entrée en lice du Sénégal à l'AfroBasket féminin, Ndioma Kane a guidé les Lionnes vers un succès 92-48 contre la Guinée le samedi 26 juillet 2025. Face à l'Ouganda ce lundi, la nouvelle promesse du basket sénégalais sera attendue pour confirmer.

Pour son premier match à l'AfroBasket, Ndioma Kane a joué comme une vieille briscarde. Sa ligne statistique parle pour elle : 20 points, 7 rebonds, 5 contres, 4 interceptions et 3 passes décisives. Lors de cette partie, tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et après la rencontre, on n'avait que son nom à la bouche.

Il faut dire que son impression de facilité a bluffé les observateurs. Et pour la deuxième sortie du Sénégal ce lundi 28 juillet 2025 contre l'Ouganda, Ndioma Kane sera attendue au tournant car l'enjeu est une qualification au prochain tour.

Tête d'affiche

Joueuse d'Al Ahly en Egypte, Ndioma Kane n'a que 26 ans. Malgré son âge, elle commence à se faire un nom au Sénégal, mais aussi ailleurs. Elle a en effet été élue MVP de la Women's Basketball League Africa (WBLA). Avec le Sénégal, l'ailière a effectué ses débuts en 2024. Lors du Tournoi de pré-qualification pour la Coupe du Monde de basketball Féminine FIBA 2026 au Rwanda, elle a brillé en finissant meilleure marqueuse des Lionnes avec une moyenne de 16,6 points par rencontre, en plus de 6,8 rebonds par match. Elle a d'ailleurs fini dans l'équipe du tournoi.

Toutefois, Ndioma Kane n'est pas du genre à tirer la couverture. Ses performances sont le fruit d'une collaboration de tout l'équipe, assure-t-elle. « C'est un travail collectif, donc une victoire collective. Staff et joueuses, nous avons tous été au rendez-vous, c'est ce qui m'a donc permis de réaliser cette performance et de gagner ce match. Je joue au basket sans pression. C'est mon métier et ma passion. Donc je fais toujours en sorte que chaque match soit comme une finale. C'est tout simplement ça », a-t-elle dit après la victoire face à la Guinée. Rendez-vous à 12 heures GMT pour voir la nouvelle coqueluche du basket sénégalais à l'œuvre.