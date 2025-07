Sénégal: Quand la technologie booste l'agriculture

Dans le district de Huairou, situé au nord-est de Pékin, dans une zone industrielle, se trouve le parc agricole moderne Jingwei de Yuyang. Ici, l'agriculture se fait sous serre. La température à l'intérieur de ces installations sophistiquées contraste avec la chaleur suffocante de l'extérieur. Tout est automatisé pour réunir les conditions optimales permettant de maximiser la production, nous explique-t-on.

Il n'est plus nécessaire de se déplacer pour arroser les fruits et légumes cultivés dans les 13 serres entourées de quelques plantations de maïs en épiaison avancée. Depuis la salle de contrôle, Chao Wang, l'un des fermiers, peut surveiller et gérer à distance l'ensemble des 13 serres longues de 100 mètres et larges de 12 mètres chacune. Le milieu ambiant (température, humidité de l'air et du sol), paramètre essentiel dans l'agriculture sous serre, est contrôlé depuis son téléphone portable grâce à deux capteurs : l'un inséré dans le sol, l'autre placé en hauteur.

Ce recours à la technologie permet à ce vaste domaine qui produit 280 tonnes de fruits et légumes par an d'être géré par seulement six personnes. L'exploitation sous serre offre la possibilité de produire durant deux à trois saisons par an. La ferme collabore avec des instituts de recherche agricole. On y cultive et expérimente divers fruits et légumes : fraises, melons, tomates, poivrons colorés, kiwano un fruit local à la forme rappelant la figue de Barbarie ou « garga mbossé », mais à la chair verdâtre et sucrée.

À quelques kilomètres du site, la ferme dispose d'un centre d'exposition de ses produits. Dans la salle, on découvre également d'autres produits venus des différentes provinces de Chine. Leurs emballages chatoyants attirent l'œil. On y trouve de gros jujubes secs soigneusement empaquetés, de l'huile d'arachide, du riz, des noix de cajou grillées, etc. Des paquets de café, produits dans la province du Yunnan (sud de la Chine), attendent aussi acquéreurs.

Toutes ces structures sont disposées à nouer des partenariats avec le Sénégal qui pourrait utilement s'en inspirer. En attendant, sous les parasols, les visiteurs dégustent du jus de melon et découvrent, pour la plupart d'entre eux, le fameux kiwano pour la première fois.