Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ALGD promeut la pratique du sport par une marche de santé

Dans le cadre de la vulgarisation et de l'exécution de son programme, l'Association Lheyet-Gaboka pour le développement (ALGD) a organisé, 26 juillet à Brazzaville, une grande marche de santé. Ce moment de rassemblement et de cohésion sportive a permis aux participants de parcourir plusieurs kilomètres et booster leur corps.

Sous l'égide du président national de l'ALGD, Axel Ariel Dinghat Mouenokanga, plus d'une cinquantaine des membres de cette organisation ont tenu le pari. Ils ont, en effet, traversé, dans la cohésion, une grande partie de Brazzaville. Le circuit a commencé aux environs du rond-point de la République à l'ex Centre culturel français (Bacongo) jusqu'au siège de l'association, dans la rue Enyellé (Ouenzé) qui était le point de chute.

Axel Ariel Dinghat Mouenokanga a justifié l'organisation de cette marche de santé par la nécessité de vulgariser la pratique du sport afin de lutter contre certaines pathologies. « Etant donné que la pratique du sport à tout âge est un facteur de lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le stress, le diabète, la cardiopathie et bien d'autres, elle prolonge l'expérience de vie. Vous savez que beaucoup de nos compatriotes sont sédentaires, voilà pourquoi nous avons décidé de nous réunir et de mettre en mouvement nos articulations comme l'arthrose ou l'ostéoporose en vue de lutter contre l'oisiveté et le surpoids », a-t-il indiqué. Son vice-président, Martin Ibaïbé, a abondé dans le même sens pour expliquer les objectifs de leur structure.

Ils sont passés par le jardin des droits de l'homme avant de prolonger sur le boulevard Denis-Sassou-N'Guesso en passant par l'état-major des Forces armées congolaises où ils ont pris la direction de la mairie centrale jusqu'au croisement de l'avenue Miadeka-rue Enyelle en passant par Casino, la direction du Trésor public, la direction de la société Slog, la place "Plus jamais ça" et le siège du club multidisciplinaires Etoile du Congo. Les membres de l'ALGD étaient accompagnés pendant cette marche de santé des sportifs qui composent leur équipe de football (AJ Auxerre).

Selon les responsables de cette association, cette marche vient après le tournoi de football qu'ils avaient organisé. Plusieurs autres activités culturelles et sportives sont prévues dans les prochains jours, notamment une journée consacrée à Maurice Lheyet Gaboka.