Congo-Kinshasa: Prise en charge des enfants vivant avec l'autisme - Le centre Congautisme/Funa inauguré

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a inauguré, le 26 juillet à Kinshasa, le centre Congautisme/Funa, un espace dédié à l'accompagnement et à la prise en charge des enfants vivant avec l'autisme.

Plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement ainsi que des partenaires ont pris part à la cérémonie pour témoigner leur engagement aux efforts visant à soutenir les enfants vivant avec autisme. Dans son discours pour la circonstance, le ministre Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a exprimé son admiration pour le travail de Congautisme et salué l'initiative pour ce nouveau centre qui offre un véritable soulagement aux familles concernées. Pédiatre de formation, il a partagé son expérience professionnelle avec des enfants autistes, rappelant la complexité des cas rencontrés et l'imment défi que représente leur prise en charge au quotidien.

« Les enfants vivant avec l'autisme ne sont pas malades, mais ils sont différents. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'amour, de présence et de compréhension », a indiqué Samuel Roger Kamba. Il a également souligné l'évolution historique de la perception de l'autisme dans la médecine et la société, insistant sur la nécessité de passer à une approche inclusive, humaine et moderne.

À travers l'inauguration du centre Congautisme/Funa, ce sont plus de 200 enfants qui bénéficieront d'un encadrement spécialisé. Pour le ministre, c'est une avancée importante, mais encore insuffisante. Engagé aux côtés des familles et des acteurs de terrain, il a annoncé l'intégration de la problématique de l'autisme dans la réforme de la couverture santé universelle voulue par le chef de l'État, notamment dans le processus en cours de la mise en place de l'assurance maladie obligatoire. Le ministre a également évoqué des mesures d'accompagnement pour renforcer les capacités logistiques et médicales du centre, avec l'objectif d'offrir une prise en charge complète, multidisciplinaire et durable.