Madagascar: Nosy Be/Viavy Miabo - 2e édition - Honneur aux femmes entrepreneures

L'initiatrice a obtenu des retours positifs lors de la première édition. Cette année, elle veut hisser la barre encore plus haut. Le Salon de l'entreprenariat féminin Viavy Miabo sera réédité la semaine prochaine, du 5 au 9 août à l'île aux Parfums. Retrouvailles des amoureux de la mode, adeptes de l'artisanat et femmes entrepreneures. Le slogan sera « Ndao hifanjoro manonga », ou « Donnons-nous la main pour atteindre le sommet ».

D'après Voahirana Rakotomamonjy, il s'agit d'« encourager et valoriser l'entrepreneuriat féminin à Madagascar, favoriser le réseautage entre entrepreneures, partenaires et investisseurs, offrir un espace d'exposition pour les produits et services issus de l'entrepreneuriat féminin, sensibiliser sur les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat au féminin ; célébrer la Journée Internationale des Femmes Africaines à travers un événement festif et inspirant ; partager les expériences, les bonnes pratiques et le leadership sont les principaux objectifs de l'événement ».

Les grosses pointures

Ainsi, trois grandes dames de la région DIANA seront dans la partie. La première est l'organisatrice précitée. Créatrice de Voah Design & Vision, un label qui promeut l'artisanat malgache et l'entrepreneuriat événementiel et dans l'hôtellerie et le tourisme, son entreprise se spécialise dans la création de produits artisanaux en raphia et d'autres matériaux pour valoriser le savoir-faire féminin.

La seconde, présente lors de l'édition précédente, Hoby Rakotoarivony dirige Fouhsa, « une agence spécialisée en communication et en protection de l'environnement, ainsi que dans la production d'accessoires à partir de matières plastiques recyclées ».

La directrice accompagne les femmes dans la transformation des déchets en produits écoresponsables et favorise leur inclusion économique. Enfin, Eudoxie de Vahatra Center, un centre de coworking, aux tentacules dans différents districts. Le centre, plus qu'une entreprise, est une école où les jeunes apprennent à entreprendre. Ainsi, ces trois féministes du Nord partageront avec leurs soeurs leurs secrets.

Plus de 20 exposants ont participé à la première édition, 6 ateliers de formations, un espace networking et plus de 350 visiteurs. Cette année, plus de 50 invités, 1 000 visiteurs sont attendus. En outre, une cinquantaine de femmes entrepreneures bénéficieront d'une formation de renforcement de capacités.

En somme, Viavy Miabo permet à la femme tavaratra d'être indépendante. C'est de ce type de projet dont les mañangy ont besoin ! Un modèle à imiter !