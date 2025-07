Sénégal: Exportations du pays - Une hausse de 21,3% enregistrée en 2024

Les exportations du Sénégal sont ressorties à 3 909,1 milliards de FCFA en 2024 contre 3 223,9 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 21,3%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette augmentation des exportations est, notamment, consécutive au début d'expéditions de la production nationale d'huile brute de pétrole (464,6 milliards de FCFA en 2024), de l'or non monétaire (588,5 milliards de FCFA en 2024 contre 530,4 milliards de FCFA en 2023), des produits pétroliers hors pétrole brut (791,9 milliards de FCFA en 2024 contre 676,4 milliards de FCFA en 2023) et des conserves de poisson (67,1 milliards de FCFA en 2024 contre 47,4 milliards de FCFA en 2023).

Cependant, ajoute la Bceao, la baisse des ventes des crustacés, mollusques et coquillage (88,8 milliards de FCFA en 2024 contre 104,7 milliards de FCFA en 2023), des engrais minéraux et chimiques (28,8 milliards de FCFA en 2024 contre 34,8 milliards de FCFA en 2023) et du poisson frais de mer (183,5 milliards de FCFA en 2024 contre 192,0 milliards de FCFA en 2023) a limité cette hausse.

«Les expéditions du Sénégal sont principalement orientées, en 2024, vers les continents africain (37,0%), européen (27,2%) et asiatique (23,6%). Comparée à 2023, la part de marché du continent asiatique s'est effritée de près de sept (07) points de pourcentage au profit du continent africain.

Les ventes de marchandises du Sénégal vers l'Afrique, informe l'Ansd, se sont établies à 1446,2 milliards de FCFA en 2024 contre 1 409,2 milliards de FCFA l'année précédente, soit une hausse de 2,6%. «Cette évolution est imputable à l'accroissement des exportations de préparation pour potages, soupes et bouillons (92,9 milliards de FCFA en 2024 contre 89,8 milliards en 2023), des crustacés, mollusques et coquillages (3,3 milliards de FCFA contre 0,4 milliards de FCFA), de ciment hydraulique (108,8 milliards de FCFA contre 106,4 milliards de FCFA) et des conserves de poisson (13,2 milliards de F CFA contre 11,2 milliards en 2023 de FCFA) », explique l'Ansd.

En particulier, les expéditions du Sénégal vers les pays membres de la Cedeao ont progressé de 2,6%, passant de 1 272,2 en 2023 à 1 304,7 milliards de FCFA en 2024. Les pays de cette communauté économique régionale ont reçu 90,2% des expéditions du Sénégal vers l'Afrique en 2024, après 90,3% en 2023. De façon spécifique, les expéditions vers le Mali sont passées de 739,0 milliards de FCFA en 2023 à 802,8 milliards de FCFA en 2024, soit une forte augmentation de 8,6%, et celles à destination de la République du Guinée se sont revigorées de 26,1%.

L'Ansd souligne que les ventes à destination du continent européen ont augmenté de 34,1% en 2024 pour s'établir à 1 064,1 milliards de FCFA contre 793,6 milliards de FCFA en 2023. Cette hausse émane, notamment, de celle des ventes d'huile brute de pétrole (162,9 milliards de FCFA en 2024 contre 9,3 milliards de FCFA en 2023), de l'or non monétaire (452,3 milliards de FCFA contre 378,4 milliards de FCFA ), de titane (49,0 milliards de FCFA contre 32,3 milliards de FCFA ) et de poissons frais de mer (61,2 milliards de FCFA contre 47,1 milliards de FCFA).

Les exportations du Sénégal vers le continent asiatique se situent à 922,5 milliards de FCFA en 2024 contre 626,8 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 47,2%. Cette augmentation est expliquée par celle des principaux produits exportés vers ce continent, notamment l'huile brute de pétrole (293,0 milliards de FCFA en 2024 contre une absence d'exportation en 2023), le zircon (43,4 milliards de FCFA contre 26,7 milliards de FCFA), les engrais minéraux et chimiques (5,1 milliards de FCFA en 2024) et de l'acide phosphorique (264,4 milliards de FCFA contre 259,8 milliards de FCFA).