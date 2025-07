Sénégal: Importations du pays - Baisse de 0,6% en se situant à 7 161,4 milliards de FCfa en 2024

Les importations du Sénégal baissent de 0,6% en 2024 en se situant à 7 161,4 milliards de FCFA contre 7 207,8 milliards de FCFA en 2023. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce repli est imputable à la diminution des achats d' outillages de quincaillerie (-66,8%), des tubes, tuyaux et accessoires (-49,2%), de l'engrais (-31,7%), des autres véhicules terrestres (-28,4%), des métaux communs (-22,0%), des camions et camionnettes (-15,9%) et d'huile brute pétrole (-14,7%).

« Les principaux continents fournisseurs du Sénégal demeurent les continents européens (45,1%) et asiatique (31,1%). Ils sont suivis de ceux de l'Afrique (12,0%), de l'Amérique (10,4%) et de l'Océanie (0,5%) », informe l'Ansd.

Les importations du Sénégal en provenance des pays européens sont évaluées à 3 226,2 milliards de FCFA en 2024 contre 3 212,4 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 0,4%. L'Ansd souligne que cette hausse est imputable à l'augmentation des achats, en provenance de l'Europe, des produits pétroliers hors pétrole brut (1 166,4 milliards de FCFA en 2024 contre 1 022,7 milliards de FCFA en 2023) et des autres matériels de transport (179,2 milliards de FCFA contre 32,2 milliards de FCFA). Cependant, la baisse des importations des autres véhicules terrestres (108,4 milliards de FCFA en 2024 contre 185,2 milliards de FCFA en 2023), d'outillage de quincaillerie (9,9 milliards de FCFA contre 45,5 milliards de FCFA) et du froment et méteil (184,9 milliards de FCFA contre 152,4 milliards de FCFA) a atténué l'ampleur de cette hausse.

Les importations du Sénégal en provenance d'Asie, détaille l'Ansd, s'établissent à 2 228,3 milliards de FCFA en 2024 contre 2 197,0 milliards de FCfa l'année précédente, soit une hausse de 1,4%. Cette situation est essentiellement due à l'augmentation des achats en Asie des autres machines et appareils (312,4 milliards de FCFA en 2024 contre 212,9 milliards de FCFA en 2023), des métaux communs (106,5 milliards de FCFA contre 78,5 milliards de FCFA) et des autres produits pétroliers (288,9 milliards de FCFA contre 272,6 milliards de FCFA). Cependant, il est noté le repli des achats, depuis l'Asie, des autres matériels de transport (28,9 milliards de FCFA en 2024 contre 103,4 milliards de FCFA en 2023), des autres ouvrages en métaux communs (50,3 milliards de FCFA contre 76,1 milliards de FCFA), des automobiles et cars (73,9 milliards de FCFA contre 95,8 milliards de FCFA) et des huiles et graisses animales et végétales (59,9 milliards de FCFA contre 83,7 milliards de FCFA).

Au titre de l'année 2024, précise-t-on, les importations du Sénégal provenant des pays d'Afrique ressortent à 859,0 milliards de FCFA contre 1 214,4 milliards de FCFA l'année précédente, soit une chute de 29,3%. Cette évolution est principalement portée par le repli des importations d'huile brute de pétrole 7 (275,4 milliards de FCFA en 2024 contre 577,4 milliards de FCFA en 2023), des métaux communs (14,3 milliards de FCFA contre 61,4 milliards de FCFA) et des autres voitures terrestres (8,1 milliards de FCFA contre 8,1 milliards de FCFA). Cependant, la hausse des importations des autres produits pétroliers (64,7 milliards de FCFA en 2024 contre 52,6 milliards de FCFA en 2023), des fruits et légumes comestibles (38,7 milliards de FCFA contre 27,0 milliards de FCFA) et celle des huiles et graisses animales et végétales (24,3 milliards de FCFA contre 13,5 milliards de FCFA) a amoindri cette progression.

Les importations du Sénégal provenant de l'Amérique ressortent en hausse de 63,6% passant de 457,5 milliards de FCFA en 2023 à 748,4 milliards de FCFA en 2024. Cette hausse est en liaison avec l'achat à l'extérieur d'huile brute de pétrole d'un montant record de 217,2 milliards de FCFA en 2024, des autres produits pétroliers (71,9 milliards de FCFA en 2024 contre 36,8 milliards de FCFA en 2023) et du riz (64,5 milliards de FCFA contre 36,6 milliards de FCFA). La hausse des importations venant d'Amérique a été atténuée par la baisse des achats, entre autres, des autres matériels de transport (1,6 milliards de FCFA en 2024 contre 13,8 milliards de FCFA en 2023), des machines et appareils pour autres industries (15,0 milliards de FCFA contre 21,5 milliards de FCFA en 2023) et des camions et camionnettes pétroliers (2,5 milliards de FCFA contre 7,5 milliards de FCFA en 2023).