Sénégal: Volontaires agricoles - Le Premier ministre lance mille jeunes sur le terrain

Le Premier ministre a présidé, le 25 juillet 2025, la cérémonie de la première promotion et de lancement des volontaires agricoles. Ce sont mille jeunes qui seront déployés sur le terrain pour être des relais de l'Etat.

Lors de la cérémonie, Ousmane Sonko a affirmé que cette dimension technique de la pratique du Volontariat monte en puissance au Sénégal, à côté des formes d'engagement basées sur la cohésion sociale, le service à la communauté ou la transmission intergénérationnelle. Il a expliqué que pour cette promotion, il est question d'opérer sur site.

« Mais, dans l'esprit de la diversité et de l'inclusion, le Sénégal sera aussi appelé à expérimenter la pratique du volontariat à distance ou une forme d'intervention hybride, permettant notamment à la diaspora sénégalaise et africaine de contribuer au développement du pays », a dit le Premier ministre.

Selon Ousmane Sonko, les volontaires sont venus des quatorze régions du Sénégal et ont répondu librement à l'appel de la République. Ce qui est sans conteste, a-t-il dit, la plus belle preuve de patriotisme, de civisme et d'engagement. Le chef du gouvernement informe que le processus qui a conduit au recrutement des jeunes fait suite à un appel à candidature national ouvert et public. Ce qui a selon lui, permis de recueillir près de 3 000 candidatures en ligne, pour aboutir à la sélection de 1000 jeunes sénégalais dont 250 jeunes femmes.

« Chers volontaires, vous allez être formés pour être des acteurs de terrain, des relais de l'État, des facilitateurs du changement, des modèles de ce que devrait être l'engagement de la jeunesse pour la construction de notre pays. Vous serez déployés dans les terroirs agricoles, dans les villages, dans les zones de production », a lancé le Premier ministre aux volontaires.

Le Premier ministre souligne que ces volontaires y joueront un rôle essentiel en partageant et en propageant le civisme et la citoyenneté à travers : les organisations paysannes et les coopératives locales ; l'animation rurale ; le conseil agricole de proximité, adapté aux réalités locales ; l'accompagnement des dynamiques de développement local, sous la supervision des Élus locaux et des services techniques déconcentrés.

« Votre action sera encadrée, structurée et suivie. Vous rejoignez des milliers d'autres citoyens actifs au service de la Nation. Mais, vous devez faire encore et toujours plus », a dit le chef du gouvernement.