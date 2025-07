Sénégal: Infrastructures sportives - Six plateaux multifonctionnels prévus pour Sédhiou

Le gouvernement veut réduire le gap en termes d'infrastructure sportive qui affecte la région de Sédhiou. C'est dans ce sillage que deux plateaux seront construits dans chaque département. L'annonce a été faite, dimanche, par Olivier Boucal, ministre de la Fonction Publique et de la Réforme du service public.

Le ministre de la fonction publique et la réforme du service public, Olivier Boucal a annoncé dimanche 27 juillet, en marge de la finale des phases régionales de l'ORCAV de Sédhiou que six plateaux multifonctionnels seront construits dans la région de Sédhiou. Parrain de cette rencontre, Olivier Boucal a réaffirmé l'engagement du gouvernement actuel à corriger le gap infrastructurel noté dans la région de Sédhiou.

Les différentes rencontres en senior comme en cadet se sont tenues au stade municipal. Les amateurs du ballon rond ont livré des spectacles palpitants. Chez les cadets, la formation de Santhiaba de Tanaff s'est imposée au terme d'un match intense face à l'ASC Bloc de Sédhiou, sur le score de 2 buts à 1. Du côté des seniors, l'ASC Entente de Sédhiou a fait preuve de plus de réalisme face à l'équipe de la Cité Millionnaire de Goudomp. Les Sédhiouois ont trouvé la faille et arraché la victoire sur la plus petite des marques (1-0), décrochant ainsi le prestigieux titre de champion régional 2025.

Visiblement satisfait, Olivier Boucal a réitéré sa disponibilité à accompagner la jeunesse de la région de Sédhiou. « Quand c'est la jeunesse qui appelle, il faut que nous tous, nous nous réunissons pour se donner la main et accompagner en vérité ces jeunes qui se débrouillent pour donner corps à ce chantier de développement », a-t-il déclaré. Le président de l'ORCAV de Sédhiou, a salué la réussite de cette édition, « nous avons joué sans violence, et cela a toujours été notre priorité. La jeunesse sportive de Sédhiou est désormais engagée dans une dynamique citoyenne et constructive », s'est félicité Boubacar Sylla. Il a remercié le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public pour sa contribution à cette phase finale.