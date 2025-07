Madagascar: Région Ambatosoa - Maroantsetra sort de l'oubli

Après plusieurs années dans l'ombre de ses voisines de la région Sava, Maroantsetra, avec la création de la région Ambatosoa, se retrouve sous les spotlights. La prochaine étape est le désenclavement, en misant sur la réhabilitation de la RN5.

«Maroantsetra sort de l'oubli », exulte le député Romual Dinah, élu dans ce district, en reprenant l'expression malgache, « Tany alavitra Andriana », ou lieu éloigné des tenants du pouvoir. Des mots qu'il a dits lors de sa prise de parole devant les habitants de Maroantsetra, venus en masse pour l'inauguration du nouveau stade de la ville, samedi. Des mots pour exprimer sa reconnaissance quant au nouveau statut acquis par cette collectivité.

À Maroantsetra, la journée de samedi a été marquée par une série d'inaugurations. Celle du bureau de la préfecture en a été le coup d'envoi. À cette occasion, le statut de Maroantsetra comme chef-lieu de la région Ambatosoa a été officialisé. Niritsoa Rahajavololoniaina, ministre de l'Intérieur, souligne « qu'avant ce nouvel établissement, les bâtiments de l'administration publique à Maroantsetra datent de l'époque coloniale ».

« Le soleil se lève sur Maroantsetra », sont les premiers mots de Andry Rajoelina, président de la République, lors de l'inauguration du bureau de la préfecture, en ajoutant : « Nous avons posé un défi et l'objectif est atteint ». Lors de son déplacement sur place, en juin 2023, le locataire d'Iavoloha s'est engagé à faire d'Ambatosoa une région à part entière, avec les structures administratives et décentralisées qui vont avec, bien que celui ou celle qui dirigera la collectivité décentralisée sera nommé(e).

L'inauguration du bureau de la préfecture et la présentation du premier préfet de la 24e région en sont les premières étapes. À Mananara Avaratra, vendredi, le chef de l'État a indiqué que la nomination du gouverneur est en cours d'étude. L'autre « promesse » faite par le président de la République est la construction d'un nouvel hôpital. Ce qui est chose faite, et il est érigé en hôpital régional. Le nouveau Centre hospitalier régional (CHR) de Maroantsetra a ainsi été inauguré samedi.

Le précédent hôpital de Maroantsetra, un Centre hospitalier de district (CHD), fut construit en 1961. « L'ancien hôpital a été construit pour dix mille habitants. La population du district de Maroantsetra avoisine pourtant les cinq cent mille actuellement », explique le sénateur Eric Besoa, vice-président du Sénat, natif de la ville. « L'établissement était dégradé et nous manquions de tout. La plupart du temps, les cas les plus critiques devaient être évacués à Toamasina ou à Antananarivo, par avion », indique un membre du personnel soignant.

Affluence record

De prime abord, les services et matériaux installés au nouveau CHR de Maroantsetra ont été pensés pour contourner l'enclavement de la ville et de la région Ambatosoa. Il dispose notamment de deux blocs opératoires, d'un centre d'imagerie médicale avec un scanner flambant neuf et d'un générateur d'oxygène, d'un laboratoire d'analyses, ou encore d'une vraie maternité. « Dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'une évacuation sanitaire par avion à Toamasina ou Antananarivo pour les interventions chirurgicales, les analyses ou pour passer un scanner », assure Andry Rajoelina.

Il sera, par ailleurs, renforcé par le futur Centre hospitalier de district de Mananara Avaratra, dont le président a « ordonné » la reprise des travaux le plus rapidement possible lors de son passage sur place, vendredi. Un approvisionnement correct en intrants médicaux sera toujours nécessaire néanmoins, étant donné qu'il s'agit d'un hôpital public. Samedi, Andry Rajoelina a, par ailleurs, inauguré une promesse de campagne. Il s'agit du nouveau stade de Maroantsetra.

La cérémonie a été l'apothéose du déplacement présidentiel dans la région Ambatosoa, sur le plan politique. Le taux d'affluence a atteint un niveau record. Les gradins, le terrain et même les rues adjacentes ont été noirs de monde. La foule a investi les lieux dès le petit matin. «Les habitants de Maroantsetra sont des gens sincères. Ils sont venus nombreux aujourd'hui, parce qu'ils vous apprécient et parce qu'ils estiment que cette affection est partagée. Vous l'avez démontré avec toutes ces réalisations. Dans le cas contraire, vous n'auriez pas reçu un tel accueil», soutient le sénateur Besoa.

Dès l'entame de la journée, Andry Rajoelina a justement fait part de sa joie face à la liesse avec laquelle les habitants de Maroantsetra l'ont accueilli. «Il s'agit d'un moment historique pour Maroantsetra, surtout avec l'ouverture de ce nouvel hôpital», se réjouit un notable local. Il reste néanmoins un grand challenge à relever en termes d'infrastructure : celui de la réhabilitation de la Route nationale numéro 5 (RN5).

«Nous sommes ravis de voir que les travaux sur la partie entre Soanierana Ivongo et Vahibe, qui était un point noir, avancent bien. Le trajet vers Toamasina est déjà considérablement réduit. Nous espérons maintenant que les travaux vont être élargis jusqu'à Mananara et Maroantsetra», indique un chauffeur de tout-terrain adapté en taxi-brousse régional. Souvent dans l'ombre de ses voisines de la région Sava, Maroantsetra est également riche en ressources agricoles, dont la vanille, et en produits de pêche. Devenue chef-lieu de région, la ville sort maintenant de l'oubli, comme l'affirme le député Dinah.