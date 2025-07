Maroc: Division excellence hommes de handball - Le Trophée du champion remis à Montada Derb Sultan

La formation de Montada Derb Sultan a reçu son Trophée de champion du Maroc de handball 2024-2025 (Division excellence), au cours d'une cérémonie tenue vendredi à Casablanca.

Organisée par la Fédération Royale marocaine de handball (FRMH) en présence, notamment, du gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, Abdelhak Hamdaoui, cette cérémonie a été également l'occasion de remettre la Coupe du Trône à Montada Derb Sultan.

Dans une déclaration à la presse, le président de la FRMH, Hanafi Adli, a salué le parcours brillant de la formation casablancaise.

"Je tiens à saluer la saison exceptionnelle de Montada Derb Sultan. Remporter le doublé, championnat/Coupe du Trône, démontre, à maints égards, le travail de fond accompli par toutes les composantes de cette équipe qui ne cesse de combiner jeu de haut niveau et organisation structurelle", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le capitaine des désormais champions du Maroc, Said El Malki, s'est dit fier et honoré de remporter ces titres avec une équipe "où il a grandi et gravi les échelons".

Il a souligné que ces résultats positifs ont été obtenus à l'issue d'une saison loin d'être facile, et d'un travail sérieux déployé aussi bien par ses coéquipiers que par toutes les composantes du club.

Montada Derb Sultan a remporté le titre de la division excellence hommes de handball (saison 2024-25), après sa victoire face au Raja d'Agadir par 34 buts à 29, en finale retour. Lors de la manche aller, le club casablancais s'était imposé sur le score de 35 à 31.

En Coupe du Trône, Montada Derb Sultan avait eu le dernier mot face au même adversaire (37-29) en finale jouée à Khouribga.

Divers

Basketball

Le FUS de Rabat a pris le meilleur sur l'AS Salé par 89 à 87, samedi soir à la salle Ibn Rochd de Rabat, lors de la deuxième finale des play-offs de la Division Excellence hommes de basketball.

Lors de la première finale, jouée jeudi dernier, l'ASS s'était imposée 79 à 76.

Les deux équipes se rencontreront lundi, à la salle Bouazzaoui de Salé, pour une troisième finale.

La finale est disputée en cinq rencontres avec trois matches gagnants pour être sacré champion.

En demi-finales, les Corsaires de Bouregreg avaient éliminé l'Ittihad de Tanger, tandis que les Fussistes avaient composté leur billet au détriment du Maghreb de Fès.

Polo

Le PGH La Palmeraie Polo Club d'Assilah a pris, samedi à Rabat, la 3e place de la troisième édition de la Coupe du Trône de Polo, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la Fédération Royale marocaine de polo, du 21 au 27 juillet.

Le PGH La Palmeraie polo Club a obtenu cette position après sa victoire en match de classement, disputé au Club Polo de la Garde Royale à Souissi-Rabat, devant le Marrakech Polo Club, sur le score de 9 à 5.5.

Cette édition connaît la participation de six équipes représentant les clubs nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine de polo. Il s'agit de la Garde Royale, la Gendarmerie Royale, l'Ecole Royale de Cavalerie, le PGH La Palmeraie Polo Club, le Marrakech Polo Club et le Club Ajdir de polo et d'équitation.

La finale devait opposer l'équipe de la Garde Royale au Club Ajdir de polo et d'équitation, dimanche au Club Polo de la Garde Royale à Souissi-Rabat.

Les matches de polo se disputent en plusieurs périodes (entre 4 et 8) de sept minutes chacune, marquées par des pauses de 3 minutes pour permettre aux joueurs de changer de chevaux. En cas d'égalité, les deux formations jouent les prolongations. Le club qui marque un but est déclaré vainqueur.

Les matches sont dirigés par deux arbitres, montant leurs chevaux. En cas de désaccord concernant une décision donnée, l'avis du troisième arbitre se trouvant à l'extérieur du terrain est sollicité.