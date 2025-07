Sénégal: Election du président de la FSF - Aliou Goloko en lice pour un renouveau

Candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) du 02 aout 2025, Aliou Goloko se veut être l’homme de la rupture et du renouveau dans le football local.

L’élection du président de la Fédération sénégalaise de Football aura lieu ce samedi 02 août 2025. Parmi les sept candidats qui battent campagne actuellement, il y a Aliou Goloko, journaliste sportif.

Après plusieurs années d’expertises et de collaborations avec les médias locaux et internationaux dans le journalisme sportif en l’occurrence, Aliou Goloko, 51 ans, ambitionne désormais le fauteuil de président de la FSF.

Journaliste avéré, le natif de Sinthiou Bamambé dans la région de Matam entend proposer aux amoureux du football un contrat de rupture et de renouveau dans le paysage local. Une rupture qui pourrait mettre fin au népotisme dans le monde du football, pour une gestion objective sur la base du talent et non du parent.

Aliou Goloko se veut être un président de fédération qui ne doit rien aux politiques. Il compte surtout s’appuyer sur sa maîtrise des enjeux et des réalités du sport à l’échelle nationale comme internationale, pour réinventer le football local.

D’ailleurs, dans ce sens, il propose un programme axé sur six chantiers prioritaires, à savoir: la formation, l’arbitrage, la compétitivité locale, la transparence, la gouvernance, et les infrastructures.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Si l’on s’en tient à ce programme, il faut dire que chacun de ses axes correspond aux réalités et aux aspirations des passionnés de football. Dans le même temps, Goloko veut notamment apporter un souffle nouveau dans la revalorisation du football local en ce qui concerne le championnat et les jeunes talents ; la formation d’élites techniques et d’arbitres compétents ; la refondation éthique des instances fédérales, en mal depuis plusieurs années ; et un dialogue franc avec les ligues régionales, les clubs amateurs et les supporters de ce sport tant aimé.

Une candidature d’espoir

Malgré un manque d’expérience au jeu électoral, Aliou Goloko impulser une nouvelle dynamique. Selon Lejecos, « la victoire d'Aliou Goloko serait celle d’une démocratie sportive, capable de se régénérer, de faire confiance à une voix indépendante et cohérente ». Mais tout devra se jouer lors de l’élection dans les tout prochains jours.

Aliou Goloko a été durant plusieurs décennies au cœur des compétitions continentales et mondiales. Il a souvent occupé des postes dans la communication au sein de la Confédération africaine de Football (CAF).

Sa lucidité et sa connaissance du football mondial peuvent être un atout majeur pour concrétiser ses idées au sein de l’instance dirigeante du football sénégalais. Aujourd’hui, sa candidature est parrainée par le club de Diamaguene Bloc 16.