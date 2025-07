Tunisie: Succès total pour Nass El Ghiwane au festival de Hammamet

Une force musicale mystique a enveloppé l'amphithéâtre de la ville de Hammamet dans la soirée du 27 juillet 2025, annoncée d'avance « Sold Out » ...et pour cause ? Les membres stars de « Nass El Ghiwane », munis de leurs divers instruments et de leur répertoire. Ils coupent le souffle aux admirateurs présents, pour la plupart séniors. « Nass El Ghiwane » qui parviennent à conquérir des générations entières sur plus de 50 ans de musique. Leur notoriété n'est sans doute pas à discuter.

« Nass El Ghiwane » débarquent sur scène, portant des habits hauts en couleur. Ils s'adressent à leur public avant d'entamer leur répertoire fourré, aux textes engagés. Des morceaux intergénérationnels qui s'entremêlent, fusionnent, s'enchaînent : Ils racontent de nombreuses époques, impactent différemment toute génération confondue présente dans le public, et portent valeurs humaines et récits poignants d'un peuple, d'une région, ses souffrances et affres, jusqu'à ses caractéristiques les plus glorieuses.

Chanter le Maghreb et l'unicité reste sans doute pour les « Nass » une mission commune, un désir inépuisable, installé dans le temps.

Des membres qui ont souvent changé, et ont cédé leur place à d'autres, au fil des décennies, et ce, depuis la création de cette aventure musicale en 1971. Une manière d'exister durablement en entretenant une forme de transmission de répertoire et de richesse musicale à travers les générations. Des musiciens fondateurs tels que Larbi Batma, Brahim Boujemaa ou encore Omar Sayed, ont fait le succès sans cesse grandissant de ce groupe.

Sur scène, le spectacle instrumental déclenché mêle « Flûte (ou Nay), Violon, synthétiseur, le Gombri, le Oud, un instrument de percussions traditionnelles et le Bonjo, laissant ainsi jaillir des chansons telles que « Fine Ghadi Beya Khouya », un autre grand succès du groupe « El Hammami », « Lebtana », « El Sinia » ou des morceaux traditionnels, possédant des résonances religieuses tels que « Banny El Insan » ou « Allah Ya Maoulana », la chanson inaugurale de la soirée.

Le groupe marocain se distingue par son répertoire soufi, aux vibrations spirituelles et à la parole libre. Après presque 2h de live, les spectateurs dansent, chantent et savourent non - stop cette musicalité distinguée, conçue par ces virtuoses d'El Ghiwane.

Rachid Batma, un des musiciens principaux de « Nass El Ghiwane » réaffirme l'importance de valoriser la justice, de dénoncer l'injustice des franges sociales les plus réprimées et des sociétés souffrantes, spécialement de nos jours. La lutte et la résistance alimentent l'inspiration de « Nass El Ghiwane », sans pour autant négliger l'amour, la paix, l'humain dans son universalité, la vie et sa beauté. Leurs textes débordent de sensibilités et de métaphores.

