Maroc: Approbation à l'unanimité des projets de rapports des commissions thématiques

Samedi 26 juillet 2025 à Rabat, la commission préparatoire du 12e Congrès national de l'USFP a approuvé à l'unanimité les projets de documents et rapports des commissions thématiques après un débat sérieux et responsable.

Les discussions ont porté sur des documents thématiques traitant de questions sociales, politiques et économiques dans une optique progressiste visant à repenser le projet sociétal du parti.

Plusieurs rapports ont été présentés lors de cette réunion présidée par Youssef Aidi. Ainsi, le rapport politique présenté par Ahmed El Aked a critiqué l'effet négatif du gouvernement conservateur de 2011 et dénoncé le «vide politique» actuel marqué par la prédominance des intérêts partisans au détriment de la stabilité institutionnelle. En ce sens, il a appelé à une révision constitutionnelle renforçant l'équilibre des pouvoirs, à une réforme du cadre juridique électoral et à la promotion des droits humains dans toutes leurs dimensions, politiques, économiques, sociales et culturelles.

Le rapport politique a mis l'accent sur la nécessité de renouveler le projet politique de l'USFP en s'ouvrant aux nouvelles dynamiques sociales, via un discours réaliste et proactif face aux défis majeurs que traverse le pays : préservation de l'unité nationale, lutte contre les reculs démocratiques et réduction des inégalités socio-spatiales. Il a également appelé à l'établissement d'alliances stratégiques pour restaurer l'équilibre du paysage politique, dans une logique d'opposition constructive.

Pour sa part, le rapport économique et social, présenté par Jamal Eddine Sebbani, a proposé un nouveau contrat économique basé sur la justice fiscale, la réduction des inégalités, la sécurité alimentaire et le soutien à l'économie solidaire. Il recommande aussi d'adapter les politiques publiques aux réalités territoriales.

Présenté par Hanane Rihab, le rapport de la commission chargée des questions féminines a, quant à lui, dressé un bilan critique de la situation des femmes au Maroc, dénonçant des obstacles persistants dans les domaines politique, économique et social. Il a appelé à une approche intégrée dans les politiques publiques afin de mettre les droits des femmes au coeur du développement, à une meilleure représentation féminine dans les instances du parti, à une véritable application des mécanismes de parité, ainsi qu'à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence.

Concernant la commission des statuts et des règlements, Mustapha Ajjab a présenté des propositions pour moderniser les textes et mécanismes internes du parti.

Il s'agit de revisiter les statuts et règlements, de clarifier la structure des organes délibératifs et exécutifs, de renforcer la transparence ainsi que les mécanismes d'élection et de reddition des comptes. Le rapport recommande aussi d'intégrer les technologies numériques pour améliorer la gestion militante et renforcer la participation démocratique.

De son côté, Abdesslam El Moussaoui, rapporteur de la commission chargée des médias du parti, a identifié les défis structurels de la presse de l'USFP, proposant leur modernisation, une organisation professionnelle ainsi que la transformation des supports traditionnels en plateformes numériques dynamiques.

Pour sa part, Machij El Karkri a présenté, au nom de la commission des relations extérieures, le rapport de ladite commission, soulignant le rôle de premier plan de l'USFP dans le soutien à la Cause nationale à travers la diplomatie parallèle, ainsi que sa contribution à plusieurs initiatives internationales telles que l'Initiative Atlantique, les questions Sud-Sud, et la défense de la cause palestinienne.

Quant à la commission culturelle, dont le rapport a été présenté par Imane Razi, elle a appelé à la conclusion d'un « nouveau contrat culturel » redonnant à la culture sa place essentielle en tant que pilier de la démocratie et du vivre-ensemble. Le rapport a appelé à actualiser les référentiels culturels du parti, à accompagner les défis de la numérisation et de l'intelligence artificielle, du multilinguisme et de la diversité culturelle, ainsi qu'à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles liées aux droits culturels, considérant la culture comme un outil de lutte contre l'exclusion, l'extrémisme et le repli sur soi.

De son côté, Aicha El Gourgi, au nom de la commission des MRE, a présenté un rapport qui a passé en revue la vision dépréciative avec laquelle le gouvernement traite encore les questions de la diaspora marocaine, appelant à une restructuration du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, à la mise en place de mécanismes pour suivre les compétences des Marocains du monde, et à l'ouverture de nouvelles perspectives pour leurs investissements, afin de renforcer leur lien avec la mère patrie.

Quant à Hamza Bentalha, rapporteur de la commission des questions de la jeunesse et du sport, il a dénoncé les multiples formes d'exclusion dont souffre la jeunesse marocaine, que ce soit aux niveaux économique, social, culturel ou politique. Selon lui, les données indiquent qu'un jeune Marocain sur cinq est touché par le chômage, tandis qu'environ 70% d'entre eux travaillent dans le secteur informel.