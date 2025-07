Ile Maurice: Extrait de «Ma victoire contre l'endométriose»

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Mes cicatrices racontent une histoire. Elles ne sont pas là pour rappeler la douleur, mais pour témoigner de la victoire. La vie a tenté de me briser. Elle m'a poussée dans mes retranchements, m'a laissée face à des nuits de larmes, d'incompréhension, de solitude. Mais elle a échoué. Car Dieu a été, et demeure, mon libérateur.

Je vous partage ici l'un des extraits les plus chers à mon cœur. Ce livre n'est pas le fruit d'un simple projet d'écriture. Il est né dans la douleur, dans les pleurs, et dans la prière. Il a été écrit avec le coeur brisé d'une femme qui a souffert en silence pendant de longues années à cause d'une maladie encore trop méconnue et incomprise : l'endométriose.

Cette maladie, qu'on dit incurable, m'a volé une partie de ma vie, de mes forces, de mes rêves. Elle m'a enfermée dans un corps fatigué, souvent incompris même par les professionnels. Mais au milieu de cette tempête, une lumière est restée allumée : ma foi. Dieu ne m'a jamais abandonnée. Même lorsque tout semblait figé, lorsqu'aucune porte ne s'ouvrait, lorsque les douleurs prenaient le dessus, Il était là.

Il avait pour moi un plan, que je ne comprenais pas toujours sur le moment, mais que je découvre chaque jour un peu plus. Il m'a relevée. Il m'a guérie intérieurement. Il m'a donné une seconde vie; une vie remplie de sens, de paix, et de mission. Aujourd'hui, je la saisis pleinement.

Ce livre est donc un cri d'espoir. Un témoignage vivant que même les souffrances les plus profondes peuvent être transformées en message.

Vania Emma Meemea

Épouse comblée et maman d'un merveilleux garçon, elle est aussi une femme active et accomplie, forte de plus de 18 ans d'expérience internationale en management et ressources humaines. Elle fait partie de l'église CKM, où elle a le privilège de servir Dieu à travers la danse, un art qu'elle considère comme une prière en mouvement. Auteure du livre «Ma victoire contre l'endométriose», elle espère que son témoignage vous touchera, vous relèvera ou vous encouragera à ne jamais abandonner.