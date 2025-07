Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MAR sollicite la candidature de Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle de mars 2026

Au terme de la session extraordinaire de son Conseil fédéral tenu le 27 juillet, à Pointe-Noire sous la direction de Maurice Mavoungou, membre du bureau politique, le Mouvement action et renouveau (MAR) a lancé un appel à candidature du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle de mars prochain.

Commissaire politique près la fédération de Pointe-Noire, Maurice Mavoungou a ouvert les travaux après l'allocution de bienvenue prononcé par Christian Didace Bongolo, membre du bureau politique et président fédéral qui a prôné la mobilisation des militants jusqu'à l'élection de 2026 et l'unité au sein de la majorité présidentielle. "Ces assisses sont d'un intérêt inestimable pour le parti et donc pour le département de Pointe-Noire qui est et demeurera le berceau du MAR", a indiqué Maurice Mavoungou.

Près de 300 participants ont pris par aux travaux qui ont eu pour dominance la restructuration des organes intermédiaires et de base de la fédération et l'appel à candidature du président Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle. « Au fil des années, vous avez démontré par votre parcours, vos actions, une aptitude exceptionnelle de diriger, une compréhension aiguë des enjeux qui nous touchent, un dévouement sans faille au bien commun, un apôtre infatigable de la paix.

Votre sagesse, votre longue expérience sont les qualités rares et précieuses indispensables à la fonction suprême. Nous sommes persuadés que sous votre égide, notre pays pourra non seulement surmonter les obstacles, préserver ses acquis fondamentaux et engager de nombreuses réformes pour son émergence mais aussi rayonner sur la scène internationale.

C'est pourquoi son excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la fédération MAR réunit en session extraordinaire du Conseil fédéral vous invite très respectueusement à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous nous engageons à vous soutenir, vous accompagner à mobilise les énergies, à oeuvrer sans relâche pour une victoire éclatante dès le 1er tour », a dit Yolande Mikolelé du MAR, lisant la déclaration.

En remerciant les participants pour leur bonne tenue lors des assises, Maurice Mavoungou a clôturé les travaux en disant: « Le MAR a l'obligation de s'affirmer comme la deuxième force de la majorité présidentielle. Cet engagement doit demeurer jusqu'en mars 2026 ».