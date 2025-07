Afrique: CAN féminine Maroc 2025 - Dixième trophée pour le Nigeria

Les Super Falcons du Nigeria ont remporté, le 26 juillet au stade Olympique de Rabat, leur dixième sacre continental en battant les Lionnes de l'Atlas du Maroc, 3-2, au terme d'une finale à rebondissements.

Les Nigérianes marquent leur retour au tout premier plan. Sept ans après leur dernier titre, elles signent une « remontada » spectaculaire face aux Marocaines dont le premier titre continental leur tendait déjà les bras après une première mi-temps convaincante de leur part.

Malgré la possession de balles à l'avantage du Nigeria, le Maroc faisait la course en tête grâce à des réalisations de Ghizlane Chebbak à la 13e minute et de Sanaâ Mssoudy à la 24e. Les Super Falcons ont puisé dans leurs réserves en seconde période pour renverser les Lionnes de l'Atlas et les priver d'un exploit grandeur nature après la finale perdue il y a trois ans sur leurs propres installations contre l'Afrique du Sud.

Dans ce genre de match, le troisième but est important. Et ce sont les Nigérianes qui ont été récompensées à la 64e minute suite au penalty transformé par Esther Okoronkwo, consécutif à une main de Nouhaila Benzina confirmée par VAR. Le Nigeria a ensuite refait son retard sur un contre parfaitement conclu par Folashade Ijamilusi, seule devant le but (71e min) . Alors que le match se dirigeait vers les prolongations, le Nigeria a marqué le but victorieux à la 88e minute par Joe Echegini. Un coup dur pour le Maroc qui s'est fait annuler un penalty avant le troisième but nigérian après vérification par la VAR.

L'identité de la quatrième nation à remporter cette Coupe d'Afrique des nations (CAN) des dames après le Nigeria (10), la Guinée équatoriale (2) et l'Afrique du Sud attendra peut être la prochaine édition pour être revélée. En attendant les Super Falcons sont de retour...