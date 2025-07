Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN congratule ses admis à la licence et au master

389 étudiants, dont 294 en licence et 95 en master à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) ont été congratulés par l'établissement, le 25 juillet à Kintelé. Il s'agit de la troisième promotion de licence et de la toute première de master formées par cette université depuis son ouverture.

Selon les parcours et niveaux, 113 admis ont été enregistrés sur 115 étudiants ayant pris part aux examens à la Faculté des sciences appliquées (FSA), soit un taux d'admission de 98,26%. A l'Institut supérieur de sciences géographiques, environnementales et aménagement (ISSGEA), 92 admis sur les 100 présentés, soit un taux d'admission de 92%. Enfin, à l'Institut supérieur d'agriculture, urbanisme, bâtiment et travaux publics (ISAUBTP), l'on compte 89 admis sur les 89 présentés, soit un taux d'admission de 100%.

Par ailleurs, selon les parcours et mérites, à la FSA, la jeune Nana Moulounda est en tête de tous les licenciés (toutes spécialités confondues) avec une moyenne générale de 15, 17, et le jeune Janida Clément Onongo Yombadinga est, quant à lui, en tête des admis en master avec une moyenne générale de 14, 70.

A l'ISSGEA cependant, Gustille Gloire Sika Nzeyami est le major du parcours licence, avec 14, 92 de moyenne générale, tandis que Thierry Jimerveille Ngouama est le major en master avec 14,95 de moyenne générale.

Enfin, à ISAUBTP, les deux premiers, respectivement en parcours licence et master, sont également major de cette troisième promotion de licence et de la première de master à l'UDSN. il s'agit de la jeune Laure Emmanuelle Ngantso, parcours architecture, avec 15,53 de moyenne générale pour la licence, et du jeune Beldon Malonga MPoussika, parcours architecture, paysagerie et disane avec une moyenne générale de 15,45.

Pour ce qui est des dix-sept meilleurs étudiants de l'Ecole des mines, hydraulique et énergie, ouverte cette année académique, ils ont reçu de la société Soremi des bourses allant jusqu'à 500 000 pour certains.

La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats, sous le regard du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a réuni plusieurs personnalités comme la ministre de l'Enseignement technique, le ministre des Grands travaux, le ministre des Hydrocarbures, la ministre des Affaires sociales, l'ambassadrice de la République populaire de Chine, le coordonnateur du système des nations unies au Congo, et le Pr Théophile Obenga a qui un hommage a été rendu par la même occasion pour son projet de pilotage de cette université.

Les étudiants ont convié toutes les entreprises publiques et privées à se saisir de leur expertise « pour participer ensemble, au développement socio-économique de notre beau pays le Congo ».

La ministre de tutelle, Edith Delphine Emmanuel, a pour sa part indiqué que la marche se poursuit dans cette université, avant que le Premier ministre mette un terme à la cérémonie par des mots d'encouragement.