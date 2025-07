Ethiopie: La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a affirmé que la sécurité alimentaire est une priorité mondiale essentielle

<strong>Addis-Abeba, le — La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a souligné l'enjeu majeur qui fait l'objet de nos travaux aujourd'hui : la sécurité alimentaire.

S'exprimant lors du deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), qui s'est ouvert à Addis-Abeba, la Première ministre a indiqué que c'est la première fois que ce sommet se tient en Afrique.

« Nous avons choisi de co-organiser cet événement à Addis-Abeba avec le gouvernement éthiopien, non seulement parce que l'Italie entretient une relation privilégiée avec l'Éthiopie et une coopération pragmatique fondée sur des projets et des initiatives concrets, mais aussi parce que nous pensons qu'il est essentiel d'impliquer le continent africain comme acteur principal dans les choix et les actions de la communauté internationale », a-t-elle affirmé.

Selon la Première ministre, l'enjeu majeur qui fait l'objet de nos travaux aujourd'hui est la sécurité alimentaire.

Il s'agit d'un défi prioritaire, comme en témoignent la participation nombreuse et qualifiée à ce Sommet et la présence du Vice-Secrétaire général des Nations Unies, Mohammed VI, que je salue et remercie. Bien qu'elle ait considérablement diminué au cours des soixante-dix dernières années, la Première ministre Meloni a révélé que l'insécurité alimentaire mondiale touchait encore environ 10 % de la population mondiale.

Selon elle, ce pourcentage est largement concentré en Afrique, où une personne sur cinq souffre de la faim et n'a pas accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive pour mener une vie saine.

Cette situation, déjà complexe, a été exacerbée par les crises auxquelles le monde est actuellement confronté, a-t-il noté.

La Première ministre a également expliqué que, tandis que les efforts s'intensifient pour surmonter le choc de la pandémie, le monde est confronté à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a perturbé les flux et processus économiques et commerciaux, déstabilisé les marchés de l'énergie et alimenté des vagues d'inflation qui ont frappé les pays les plus fragiles, notamment dans les pays du Sud et en Afrique.

À cet égard, l'insécurité alimentaire est donc, sous tous ses aspects, un enjeu politique, a-t-elle ajouté, mais pas seulement.

Considérant le développement des communautés comme un élément central, elle a insisté sur la nécessité de commercialiser ces aliments et de les rendre accessibles aux marchés, grâce à des chaînes de production et de distribution solides et résilientes.

« C'est la seule façon de permettre à une communauté de prospérer avec les ressources dont elle dispose, en générant des emplois et une croissance stable et durable », a souligné Meloni.