Afrique: Les pays africains doivent prendre exemple du Centre de recherche de Melkassa - Participants à l'UNFSS+4.

<strong>Addis-Abeba, — Les participants au deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ont visité le Centre de recherche agricole Melkassa (MARC) dimanche.

S'adressant à l'ENA, Baeng Nelson Ntime, du ministère de l'Agriculture du Botswana, a déclaré que les pays africains devraient s'inspirer du succès agricole de l'Éthiopie.

Il a ajouté que le Centre de recherche agricole Melkassa illustre les actions menées par l'Éthiopie pour améliorer la production et la productivité agricoles grâce à la recherche scientifique, afin de garantir la sécurité alimentaire.

Le Centre de recherche agricole Melkassa (MARC) est l'un des 22 centres dynamiques d'innovation agricole de l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR).

« Le centre de recherche Melkassa est le fleuron de l'Éthiopie en matière de recherche agricole et de systèmes alimentaires équitables. J'ai été particulièrement intrigué par le nombre de contributions de Melkassa à la recherche. Le directeur vient d'annoncer que vous avez déjà produit plus de 1 600 variétés. Cette variété est résiliente au climat. Je pense donc que Melkassa est un centre de référence pour de nombreux pays africains », a-t-il salué.

Le centre de recherche et ses scientifiques, chercheurs et partenaires dévoués travaillent au développement de technologies climato-intelligentes, améliorant la productivité des cultures et la sécurité alimentaire, conformément aux efforts mondiaux visant à atteindre les ODD.

Le centre de recherche Melkassa se concentre ainsi particulièrement sur le développement de technologies climato-intelligentes pour les cultures fruitières tropicales et subtropicales telles que l'avocat, la mangue, la banane et les agrumes, ainsi que pour les cultures maraîchères de saison chaude comme l'oignon et la tomate, et les légumineuses de plaine comme le haricot commun, le haricot mungo et le niébé.

« Je pense que notre propre institut de recherche national au Botswana a beaucoup à apprendre du centre de recherche ici. Car si ces variétés sont prêtes et résilientes au climat, alors face aux enjeux du changement climatique et de la résilience, nous pouvons tirer de nombreux enseignements des innovations issues de Melkassa », a-t-il souligné.

L'Éthiopie accueille aujourd'hui le deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et présente ses réalisations dans le secteur agricole.