<strong>Addis-Abeba, le — Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est ouvert ce matin à Addis-Abeba, l'AGRA appelant les institutions et les investisseurs mondiaux à privilégier les stratégies nationales et les jeunes dans les systèmes alimentaires africains.

L'AGRA, réaffirmant son rôle de leadership de longue date, piloté par les pays, dans le processus du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, a souligné le besoin urgent de financements innovants et de solutions locales pour transformer l'agriculture et renforcer la résilience durable face au changement climatique.

Le président du conseil d'administration de l'AGRA et ancien Premier ministre d'#Éthiopie, Hailemariam Dessalegn, a souligné l'importance de l'appropriation locale des idées, affirmant qu'il s'agit du moyen le plus sûr de parvenir à une transformation durable.

L'UNFSS+4 est une plateforme permettant d'évaluer les progrès accomplis depuis le premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021. Il vise à promouvoir la responsabilisation et à stimuler l'action et les investissements afin de renforcer l'engagement collectif en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.

Ruhweza a attiré l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes agro-entrepreneurs africains, qui regorgent d'idées innovantes, notamment les coûts prohibitifs d'accès au financement en raison de profils de risque jugés peu attractifs par les institutions financières conventionnelles.

Elle a appelé à la mise en place d'instruments de financement innovants, à la hauteur des ambitions des jeunes innovateurs et à l'échelle requise.

C.D. Glin, président de la Fondation PepsiCo et responsable mondial de l'impact social chez PepsiCo Inc., a déclaré : « En tant qu'acteur mondial majeur de l'alimentation et de l'agriculture, approvisionnant plus de 30 cultures dans 60 pays, nous constatons l'impact du changement climatique sur les systèmes alimentaires partout dans le monde. Ensemble, nous devons voir plus grand, agir plus vite et nouer des partenariats inédits pour nous concentrer toujours plus sur les agriculteurs, réaliser des avancées majeures et mener des actions véritablement transformatrices.»

Partout en Afrique, PepsiCo et la Fondation PepsiCo collaborent avec des partenaires pour renforcer les chaînes de valeur des cultures, notamment en Égypte, en Éthiopie et en Afrique du Sud, en nouant des partenariats cruciaux avec les gouvernements, les organisations multilatérales, les agences de développement et les entités du secteur privé afin de réduire les risques liés aux investissements et de transformer les engagements en progrès mesurables.

Partenaire stratégique de l'AGRA, PepsiCo oeuvre à la mise en place de solutions agricoles communautaires à grande échelle grâce au soutien des petits exploitants.

Cette publication intervient avant la publication du rapport « État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » (SOFI) 2025, qui sera lancé aujourd'hui à l'occasion de l'UNFSS+4 et qui suit les progrès mondiaux en matière de lutte contre la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition.

Le rapport révèle que si la faim a commencé à reculer en Asie du Sud et en Amérique latine, l'insécurité alimentaire s'est aggravée en Afrique, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, entre 2022 et 2024.

Il indique que l'écart mondial entre les sexes en matière d'insécurité alimentaire s'est réduit entre 2021 et 2023, pour se creuser à nouveau en 2024, laissant les femmes exposées de manière disproportionnée à la malnutrition.

L'AGRA soutient un groupe de plus de 30 petites et moyennes entreprises (PME) africaines participant à des séances de présentation dédiées lors du sommet, notamment une réflexion de haut niveau sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA).

Ces sessions visent à mettre en lumière les innovations portées par les jeunes et les opportunités d'investissement alignées sur les politiques.

Dans le cadre du Sommet de cette semaine, l'AGRA a lancé le Catalogue numérique des variétés de cultures africaines, un outil inédit qui offre une base de données complète et consultable des variétés de cultures homologuées dans les pays cibles de l'AGRA. Développée par le Centre d'excellence pour les systèmes semenciers en Afrique (CESSA) de l'AGRA, cette plateforme renforce la prise de décision fondée sur des données probantes, du choix des parcelles agricoles aux politiques semencières nationales.