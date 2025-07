<strong>Addis-Abeba, le — « Transformer l'agriculture n'est pas un choix, mais une obligation morale et une nécessité nationale », a déclaré le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

Il a également appelé à la solidarité internationale dans le secteur.

Le 2e bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) s'est ouvert ce matin à Addis-Abeba, capitale éthiopienne, en présence des chefs d'État de plusieurs pays et de délégations d'organisations internationales.

Lors de l'événement, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a souligné l'importance de ce sommet, qui, selon lui, se tenait à un moment critique.

Il a rappelé que le monde se trouvait à la croisée des chemins, confronté à une convergence de crises et à des exigences sans précédent pour le système alimentaire.

Il a déclaré que cette réunion était opportune et essentielle, et qu'elle ne se limitait pas à la réflexion, mais visait également à renouveler notre engagement commun à bâtir un système alimentaire durable, résilient et inclusif pour tous.

Il a affirmé que l'urgence de transformer nos modes de production, de distribution et de consommation alimentaires est plus grande que jamais.

Il a affirmé que, pour la Somalie, l'agriculture est plus qu'un simple secteur ; elle est le moteur de notre société, de notre culture et de notre survie, tout en soulignant la contribution de ce secteur au PIB et au développement socio-économique du pays.

Le président a déclaré que, dans le cadre de la transformation de son secteur agricole, la Somalie trace une nouvelle voie à travers le plan national de transformation, identifiant l'agriculture comme moteur de la croissance inclusive, de la cohésion sociale et du redressement national.

Il a déclaré que la Somalie s'engage à mettre fin à la pauvreté et à la faim, et a souligné que « transformer l'agriculture n'est pas un choix, mais une obligation morale et une nécessité nationale ».

À cet égard, le plan national de transformation privilégie la croissance tirée par le secteur privé, les partenariats public-privé et les réformes globales des chaînes de valeur.

Il a indiqué que la Somalie s'emploie également à renforcer les moyens de subsistance et à connecter les producteurs aux marchés intérieurs et d'exportation.

Le président Cheikh Mohamud a souligné l'engagement de la Somalie en faveur du développement durable et de la garantie que personne ne soit laissé pour compte, ainsi que ses efforts pour mettre en oeuvre divers programmes phares régionaux et les harmoniser avec les plans nationaux.

Tout en évoquant les progrès réalisés par la Somalie en matière de transformation agricole et de systèmes alimentaires au fil des ans, le président a évoqué les formidables défis auxquels le pays est confronté.

À cette fin, le président a appelé au renforcement de la solidarité internationale, à la garantie d'un accès équitable au financement climatique et à la fourniture d'une assistance technique et d'innovation.