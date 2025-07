<strong>Addis-Abeba, — Le Président kenyan William Ruto a appelé à une action coordonnée urgente pour transformer les systèmes alimentaires mondiaux face à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, au changement climatique et à l'instabilité économique.

S'exprimant lors du bilan du 2e Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) à Addis-Abeba, le Président Ruto est revenu sur le sommet initial, tenu il y a quatre ans, qui visait à galvaniser l'action mondiale pour transformer la manière dont les aliments sont produits, transformés et consommés.

Le Président Ruto a déclaré que le système alimentaire mondial contribue désormais entre 10 % et 12 % du PIB mondial, soit environ 8 000 ou 10 000 milliards de dollars américains.

Selon lui, ces progrès ont amélioré les moyens de subsistance, créé des emplois et de nouvelles opportunités, et amélioré le niveau de vie de millions de personnes dans le monde.

Cependant, cette trajectoire encourageante n'est pas universelle : la famine, la malnutrition et la sous-alimentation demeurent une dure réalité quotidienne pour un trop grand nombre de personnes.

La famine, la sous-alimentation et l'insécurité alimentaire continuent de toucher de vastes populations, tandis que les problèmes de santé comme l'obésité et les maladies liées à l'alimentation augmentent à un rythme alarmant, mettant à rude épreuve les systèmes de santé publique et freinant le développement socio-économique.

Il a également souligné les coûts environnementaux des systèmes alimentaires actuels, qui contribuent au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution qui entraînent des pertes de productivité estimées à 12 % du PIB mondial.

Malgré ces défis, le président Ruto s'est montré optimiste, affirmant qu'il est encore possible de réaligner les systèmes alimentaires mondiaux afin d'accélérer les progrès vers les ODD.

William Ruto a souligné la nécessité d'une pleine intégration des stratégies alimentaires dans les politiques nationales et de structures de gouvernance plus solides pour lutter contre la fragmentation et garantir la responsabilisation.

Il a souligné l'importance de soutenir les institutions de recherche et de développer l'utilisation de technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle et l'agriculture intelligente face au climat.

Le Président a également souligné le rôle crucial des petits exploitants agricoles, des femmes, des jeunes et des communautés autochtones dans la sécurité alimentaire et a appelé à une plus grande inclusion de ces derniers dans les processus décisionnels.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès à des services financiers sur mesure, citant le programme M-PESA du Kenya comme un modèle d'autonomisation des agriculteurs et des entrepreneurs grâce à la finance numérique.

Ruto a appelé les dirigeants mondiaux à agir de toute urgence et à grande échelle, à approfondir les partenariats et à veiller à ce que les engagements soient respectés avec les ressources et la volonté politique nécessaires.