<strong>Addis-Abeba, le — Lors de la réunion à Addis-Abeba pour le bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +4, le Fonds international de développement agricole (FIDA) appelé à une action urgente pour donner la priorité aux populations rurales et aux petits exploitants agricoles dans l'effort mondial de transformation des systèmes alimentaires.

« Si nous voulons transformer les systèmes alimentaires mondiaux, nous devons commencer par les populations rurales qui nourrissent un tiers de la planète grâce à de petites parcelles », a déclaré Alvaro Lario, président du FIDA. « Investir dans ces petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes et les jeunes, est la voie la plus directe vers la construction de systèmes alimentaires capables de nourrir le monde, de fournir un travail décent et de protéger notre planète », a-t-il ajouté.

Malgré une prise de conscience mondiale croissante de la nécessité de transformer les systèmes alimentaires, les progrès restent inégaux. Les petits exploitants agricoles, qui produisent jusqu'à 30 % de la nourriture mondiale, continuent de se heurter à des obstacles majeurs, notamment le manque d'accès à des services financiers abordables pour 90 % d'entre eux.

Dans le contexte mondial difficile actuel, marqué par une croissance lente, des chocs climatiques et de multiples crises, les 48 pays les moins avancés du monde, dont 33 en Afrique, éprouvent les plus grandes difficultés à mobiliser des ressources pour la transformation des systèmes alimentaires. Face à ce défi, le FIDA consacre plus de la moitié de ses ressources de base à l'Afrique subsaharienne et 60 % au continent.

Pour relever ce défi, le FIDA promeut des solutions de financement innovantes, notamment des financements mixtes, de nouveaux mécanismes de financement et des partenariats renforcés avec les gouvernements, le secteur privé et les organisations de développement.

On a appris que ces efforts visent à mobiliser davantage d'investissements dans le développement rural et à garantir que les flux financiers parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

« Les données probantes sont essentielles pour permettre des investissements plus intelligents et des partenariats plus ambitieux. C'est ainsi que nous pouvons optimiser l'alignement et la concentration de nos ressources afin de favoriser des systèmes alimentaires inclusifs et durables », a indiqué Lario.

Lors du Bilan, le FIDA a exhorté toutes les parties prenantes à revoir leurs ambitions à la hausse et à accélérer l'action. Transformer les systèmes alimentaires ne se résume pas à accroître la production : il s'agit de garantir l'équité, la durabilité et les opportunités économiques pour les populations rurales qui nourrissent le monde.