Ile Maurice: Olivier Barbe - «Gouverner avec le peuple, pas contre lui»

interview

La pension de vieillesse à 65 ans reste un sujet qui suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la population. Quelle est la position du PMSD sur ce changement annoncé et quelles alternatives proposezvous pour garantir la dignité des personnes âgées ?

Je dirais plutôt que la population s'est sentie trahie. L'Alliance du changement avait promis, noir sur blanc, d'abolir la taxe sur la Basic Retirement Pension (BRP), de doubler la pension pour les veuves et les personnes en situation de handicap dès 60 ans, et d'augmenter la BRP avec effet rétroactif à partir de juillet 2024. Aujourd'hui, le gouvernement se cache derrière le prétexte d'une «caisse vide», alors que le budget de tous les ministères a été augmenté et que le Premier ministre avait lui-même déclaré pendant la campagne, «Même s'il y a des squelettes dans les placards, je tiendrai mes promesses».

Que reprochez-vous exactement à la manière dont cette réforme a été introduite ?

Le gouvernement aurait dû avoir la décence de consulter les parties prenantes avant de prendre une décision aussi sensible. On ne peut pas balayer d'un revers de main l'impact que cela aura sur des milliers de travailleurs, notamment ceux dont les métiers sont physiquement éprouvants. La pénibilité aurait dû être au coeur du débat. Au PMSD, nous avons toujours soutenu qu'il est impératif de gouverner avec le peuple, pas contre lui.

Comment expliquez-vous qu'un gouvernement se disant socialiste prenne une telle mesure ?

C'est justement ce qui est étonnant ! Une telle réforme, imposée sans dialogue, trahit les fondements du Welfare State. C'est, selon moi, une preuve de mauvaise foi, d'autant plus que cette mesure ne figurait même pas dans le manifeste électoral de l'Alliance du changement. Cela interroge sur les principes et les valeurs de ce gouvernement qui se dit socialiste. Nous, au PMSD, prônons la socialdémocratie, qui met l'accent non seulement sur le bien-être, mais aussi sur le bien-vivre de l'humain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif d'avoir un contrat social entre le peuple et le gouvernement.

Avec un «Income Support» plafonné à Rs 10 000, le gouvernement affirme vouloir soulager les foyers les plus vulnérables. Selon vous, est-ce une mesure suffisante ou est-elle simplement cosmétique, dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter ?

Soyons clairs : c'est définitivement une mesure cosmétique, destinée à calmer une colère grandissante. Cet Income Support devient ainsi une farce, puisque de nombreuses personnes réellement vulnérables en sont exclues. Encore une fois, c'est une décision prise dans la précipitation, sans aucune planification ni consultation avec les partenaires sociaux. C'est un pansement posé à la va-vite pour tenter de sauver la face, mais qui ne répond en rien aux véritables besoins des familles qui peinent à joindre les deux bouts. Le coût de la vie explose et cette mesure, dans sa forme actuelle, est loin d'être à la hauteur des enjeux.

L'affaire du «Reward Money» prend une ampleur considérable. Des policiers de haut rang, voire des personnalités influentes, seraient concernés. Peut-on avoir votre point de vue dans cette affaire ?

Par respect pour l'éthique et le bon déroulement des procédures, je préfère m'abstenir de tout commentaire à ce stade, d'autant qu'une enquête est en cours. Il est essentiel de laisser les institutions faire leur travail en toute indépendance, sans interférences ni spéculations.

🔵Nando Bodha plaide pour un front commun de l'opposition. Le PMSD se sent-il concerné par cet appel à l'unité et sous quelles conditions seriez-vous prêts à vous asseoir à la même table que d'autres partis ?

Le représentant du PMSD à l'Assemblée nationale, Adrien Duval, collabore déjà en bonne intelligence avec le leader de l'opposition, en sa qualité de député et de whip de l'opposition. En ce qui concerne la proposition d'un front commun formulée par M. Nando Bodha, je précise que le PMSD n'a pas été approché à ce sujet.

Je pense qu'il est un peu prématuré de tirer des conclusions dans la conjoncture actuelle. L'unité de l'opposition est un sujet important, mais chaque chose en son temps.L'avenir nous le dira. Comme on dit : We will cross the bridge when we reach it.