Ile Maurice: Réunir les jeunes autour des valeurs du sport

Réunir 80 jeunes, issus de quartiers défavorisés, autour des valeurs du sport, c'est le pari qu'a relevé l'organisation non gouvernementale (ONG) Lovebridge avec la première édition d'EmpowerZen, organisée le mercredi 23 juillet, au gymnase Quorum, à Plaisance. L'événement, mené en collaboration avec la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill et divers partenaires, a été une journée riche en apprentissages, en partage et en émotions.

Âgés de 13 à 17 ans, les participants ont été initiés au basketball et au handball dans une ambiance festive, rythmée par des matches amicaux, des ateliers d'estime de soi et des moments de cohésion. Encadrés par des coachs, des parents, des bénévoles et toute l'équipe de Lovebridge, ils ont pu exprimer leur motivation, faire montre de leur esprit d'équipe, leur discipline et leur persévérance.

Au-delà des règles sportives, EmpowerZen a mis l'accent sur des valeurs essentielles comme la résilience, le respect et le courage. L'objectif : renforcer l'estime de soi et montrer que les échecs peuvent être surmontés grâce à l'effort collectif et à la détermination individuelle.

Les jeunes ont fait leur entrée dans le gymnase, munis de pancartes porteuses de messages inspirants : «Nou for, nou solid, nou ini. Pa zis lor fizik, me dan leker osi.» «Kouraz, pa vedir pa per nanie, se kontinie mem kan lavi bien mosad.»

Parmi les personnalités présentes figuraient la junior minister à l'Égalité des genres et au bien-être de la famille, Anishta Babooram, la badiste Kate Foo Kune et Gina Poonoosamy, adjointe au maire de Beau-Bassin-Rose-Hill. Lors de son intervention, Anishta Babooram a salué l'initiative, soulignant l'importance d'éloigner les jeunes des fléaux sociaux en leur offrant des opportunités d'épanouissement.

Gina Poonoosamy a, pour sa part, rappelé que la mairie soutient activement les organisations qui redonnent espoir à la jeunesse. «Grâce à des ONG comme Lovebridge, qui ne sont pourtant pas reconnues au niveau national, nous voyons qu'il existe des initiatives qu'il faut soutenir.»

Les témoignages des jeunes en disent long sur l'impact de cette journée. Niven Kunniah, 17 ans, confie : «Linn amenn mwa enn lespri dekip, linn aprann mwa konn mwa ankor pli bien ek gaygn enn konfians dan lezot dimounn. Linn osi aprann mwa ki sak fwa ki nou tombe, nou bizin releve.»

Il espère que Lovebridge réorganisera d'autres éditions pour sensibiliser aussi aux dangers de la vie quotidienne et développer davantage la confiance en soi. Pour Sabrina Puddoo, Chief Serving Officer de Lovebridge, «valoriser 80 jeunes en difficulté à travers le sport, c'est le pari que Lovebridge a choisi de relever à travers cette première édition. Pari gagné ! Croire en nos jeunes et en leurs capacités est le meilleur ingrédient pour les aider à se construire. Rendez-vous l'année prochaine !»

Elle ambitionne d'étendre EmpowerZen à d'autres ONG et à un plus large public, pour que tous les jeunes aient accès aux mêmes opportunités, indépendamment de leur situation.

C'est quoi Lovebridge ?

Lovebridge est une organisation apolitique et laïque, partenaire de Business Mauritius, qui joue un rôle actif au niveau national pour l'avancement de la famille et le développement holistique de l'enfant. Elle soutient les foyers cibles à travers six piliers fondamentaux - l'éducation, le logement, la santé, l'emploi/l'employabilité, l'alimentation et le psychosocial. Depuis 2012, l'ONG travaille avec des familles mauriciennes à travers le pays pour les aider à avancer sur ces six piliers.