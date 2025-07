Tunisie: Lancement officiel des travaux d'aménagement de la place Garibaldi et de la rue Victor Hugo à Sousse

Dans le cadre du projet Femmedina, un événement public d'envergure marquera officiellement le début des travaux de transformation urbaine de deux espaces emblématiques de Sousse : la place Garibaldi et la rue Victor Hugo situées dans le quartier Gabadji Grandi.

Cette initiative ambitieuse est le fruit d'un partenariat stratégique entre la municipalité de Sousse et Cities Alliance, avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie et Affaires mondiales Canada. Elle témoigne d'un engagement commun en faveur d'un développement urbain inclusif, durable et sensible au genre, au service des habitant.e.s et des usagers de la médina.

Un événement citoyen pour célébrer la transformation urbaine

Le samedi 2 août 2025, la place Garibaldi accueillera un événement public de proximité marquant le lancement officiel des travaux d'aménagement dans la cadre du projet Femmedina.

Bien plus qu'une simple cérémonie d'inauguration, cette manifestation citoyenne vient consacrer un processus participatif exemplaire, ayant placé les habitant.e.s de Sousse au coeur des décisions d'aménagement urbain.

À cette occasion, les résident.e.s auront l'opportunité de :

découvrir en avant-première les plans détaillés d'aménagement ;

rencontrer les équipes techniques et institutionnelles en charge du projet ;

et exprimer leurs attentes, besoins et visions quant à l'usage futur de ces espaces rénovés.

La journée sera également rythmée par des animations culturelles et ludiques, dans une ambiance conviviale et inclusive, à l'image des valeurs portées par le projet Femmedina.

Des espaces transformés pour une ville plus vivante

Les travaux d'aménagement visent à transformer la place Garibaldi et de la rue Victor Hugo en lieux de vie conviviaux, adaptés aux besoins de tous :

Espaces de rencontre intergénérationnels

Aires de détente et d'ombrage

Équipements ludiques pour enfants

Infrastructures favorisant les événements culturels et sociaux

Ces aménagements s'intègrent dans une vision globale de revitalisation du centre-ville de Sousse, tout en préservant l'identité historique et patrimoniale des lieux. Des solutions durables et respectueuses de l'environnement seront également intégrées, dans une logique de ville résiliente et tournée vers l'avenir.

Femmedina : Placer les femmes au coeur de la ville

Lancé en 2023, Femmedina repense l'aménagement urbain en intégrant les besoins spécifiques des femmes dans la conception des espaces publics. Le projet vise à créer des lieux inclusifs, sûrs et adaptés à tous, en s'appuyant sur trois piliers : l'autonomisation des femmes, la cohésion communautaire et la promotion d'espaces publics sensibles au genre.

Porté par la municipalité de Sousse, avec l'appui financier de la Coopération suisse et Affaires mondiales Canada, et le soutien technique de Cities Alliance, Femmedina s'appuie sur une démarche participative forte. Des ateliers, marches exploratoires et rencontres citoyennes ont permis aux habitants de co-construire les aménagements de la place Garibaldi et de la rue Victor Hugo.

Au-delà de Sousse, le projet vise à devenir un modèle reproductible dans d'autres villes tunisiennes et méditerranéennes. Il illustre la puissance de la collaboration locale-internationale pour faire émerger des politiques urbaines plus justes et durables.