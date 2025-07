Afrique: 'Entr'Tresoriers 2025' - Un workshop inédit pour les acteurs de la trésorerie en Afrique de l'ouest

L'initiative "Entr'Tresoriers" a organisé sa journée workshop le 26 juillet 2025, dans un réceptif hôtelier d'Abidjan plateau. Cet événement a réuni des trésoriers, traders et acteurs du marché financier de la zone Uemoa. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer les compétences des professionnels du secteur.

À travers des interventions variées et des workshops pratiques, cet atelier a permis de discuter de la gestion obligataire, de la politique monétaire et de la réglementation R06 (les relations financières extérieures des états membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). le workshop "Entr'Tresoriers 2025" a été une véritable réussite, offrant une plateforme dynamique pour l'échange d'idées et le renforcement des compétences des professionnels du secteur financier.

Le premier workshop, dirigé par Ismaël Comara, manager régional Uemoa Fixed Income trading et sales Ecobank Côte d'Ivoire portait sur la gestion obligataire. "Nous avons démarré avec des cas pratiques pour plonger immédiatement dans les défis de la gestion obligataire, abordant des risques cruciaux tels que le risque de taux d'intérêt et de crédit. Ce fut une expérience enrichissante, où nous avons exploré les dérivés premiers et secondaires, la duration, la sensibilité et la convexité", a déclaré Ismaël Comara. L'objectif de ce workshop était de montrer aux participants comment optimiser la gestion des portefeuilles obligataires et gérer les risques associés.

Une discussion ouverte sur la politique monétaire dans la zone Uemoa a été animée par Dr. Bassambié Franck Bationo, conseiller spécial du gouverneur de la Bceao, par ailleurs directeur général de l'économie et de la monnaie. À travers cet échange, il s'est agi d'offrir un espace d'échanges et d'explorer les implications de la politique monétaire.

Plateforme d'échange et de partage d'expériences

Koffi Henri Joël alla, senior trader-sales de marché régional de la société générale Côte d'Ivoire, a quant à lui salué l'initiative qui permet à tous les acteurs du marché financier de la région de se rencontrer et de partager leurs expériences. "Ce workshop est né de l'initiative des trésoriers de la zone Uemoa, souhaitant créer un espace de rencontre pour échanger sur des sujets cruciaux comme la gestion obligataire, les politiques monétaires et la gestion des risques. Aujourd'hui, la trésorerie n'est plus un métier de back office, mais un métier de front office, où les trésoriers jouent un rôle commercial avec les clients", a expliqué Koffi Henri Joël Alla.

Cette assise a également permis de souligner l'importance de l'aspect commercial dans la profession de trésorier. "La trésorerie est désormais un métier commercial. Nous devons être capables d'interagir avec les clients pour les questions d'investissement et de ventes, et cela exige une forte maîtrise des aspects commerciaux", a ajouté Koffi Henri Joël alla.

Seynabou Camara épouse Messou, ceo du cabinet kfm consulting et membre de "Entr'Tresoriers", qui totalise neuf ans d'expérience, a mis en lumière l'importance des échanges réguliers entre les acteurs du marché. "la communauté des trésoriers est une grande famille. Ce workshop nous permet de comprendre non seulement notre métier, mais aussi d'avoir une vision globale des enjeux liés à la gestion de la liquidité et des opérations avec l'étranger", a souligné Seynabou Camara épouse Messou. Elle a également expliqué que trésorier, l'initiative qui rassemble les professionnels de la trésorerie de la zone Uemoa, a pour but de promouvoir le partage d'expériences et de renforcer les compétences techniques des trésoriers face aux évolutions rapides du marché.

Parmi les autres interventions importantes de la journée, un workshop a été consacré à la nouvelle réglementation R06, animée par Adissa Kamara et Marius Amani, respectivement sous-directrice des finances extérieures et directeur de la trésorerie. Ce workshop a permis aux participants de comprendre les implications pratiques de cette nouvelle réglementation et comment elle affecte les pratiques des trésoriers.

Forex & relation clientèle : le nouvel enjeu commercial

Un autre atelier a abordé le thème du Forex et de la relation clientèle, animé par Joseph Akeo et Marius Amani. Ce workshop a exploré l'importance de structurer efficacement les visites clients et de gérer la relation client dans un environnement compétitif. "Les trésoriers doivent non seulement être des experts techniques, mais aussi des commerciaux capables de gérer un portefeuille client avec efficacité", ont souligné les intervenants.

Cet événement a été une occasion unique de renforcer les compétences des trésoriers, de discuter des défis auxquels ils sont confrontés, et de mettre en lumière l'évolution du métier dans un environnement de marché complexe et dynamique. "Entr'Tresoriers" continue ainsi d'œuvrer pour un partage de connaissances et une meilleure collaboration entre les différents acteurs du secteur financier. "Entr'Tresoriers", Selon l'initiateur Serge Brou, fondée en 2022, a déjà permis de mettre en place des afterworks et des workshops dédiés, favorisant le dialogue et l'échange d'expertises.

Cette série d'événements continue d'être un vecteur d'apprentissage, de partage de bonnes pratiques et de synergies professionnelles pour les trésoriers de la zone Uemoa. "Entr'Tresoriers" est composé de 240 membres des pays de l'Uemoa. Cette assise a été marquée par le lancement d'une initiative visant à créer un chapitre national dénommé, association of Financial markets professionals en Côte d'Ivoire (Aci Fma), rattaché au réseau international Aci financials markets association.