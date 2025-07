Afrique: Rasheedat Ajibade, élue Meilleure de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024

Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Rasheedat Ajibade a été sacrée Meilleure Joueuse de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 après avoir conduit le Nigeria à un dixième sacre historique. À 25 ans, la capitaine des Super Falcons a incarné l'exemplarité sur et en dehors du terrain, faisant rayonner une sélection à nouveau conquérante.

Leader jusqu'au bout des cheveux bleus

Dès le coup d'envoi de la compétition, Ajibade s'est imposée comme la colonne vertébrale du Nigeria. Quand tout semblait vaciller, elle a tenu bon. Elle a parlé, crié, motivé, entraîné. Fidèle à son image de guerrière tranquille, la milieu offensive de l'Atlético de Madrid a su incarner l'espoir, la résilience et l'ambition. À Rabat comme à Casablanca, elle a porté le brassard avec autorité et conviction.

Avant même que le tournoi ne commence, elle avait déjà fait une promesse. Lors d'un shooting photo avec le nouveau trophée de la CAN devant la tour Hassan II, elle l'a regardé fixement et s'est dit : « Ce trophée, c'est le nôtre. » Trois semaines plus tard, le Nigeria le soulevait à nouveau.

Capitaine de la "Mission X"

Trois fois désignée Joueuse du match - contre le Botswana, la Zambie et l'Afrique du Sud - Ajibade a été omniprésente dans le jeu nigérian. Elle n'a inscrit qu'un but, mais quel but : un penalty plein de sang-froid face à Andile Dlamini, la gardienne sud-africaine jusque-là invaincue dans l'exercice. Surtout, elle a illuminé le tournoi par son intelligence tactique, sa mobilité entre les lignes et sa capacité à dicter le tempo.

Déployée parfois dans un rôle plus reculé, parfois en soutien de l'attaque, elle a constamment cherché les intervalles, déclenché les combinaisons dans des espaces fermés et utilisé la puissance athlétique des Super Falcons pour mettre à mal les défenses adverses. À chaque apparition, elle semblait jouer une partition écrite d'avance.

Une revanche douce-amère

Il y avait dans cette CAN un goût de revanche. En 2022, le Nigeria avait été éliminé en demi-finales par le Maroc à Rabat (1-1, 5-4 t.a.b.) après avoir terminé la rencontre à neuf. Trois ans plus tard, sur le même sol, les Super Falcons ont pris leur revanche. Elles n'ont pas vacillé, même face à une Afrique du Sud pourtant accrocheuse en finale.

Ajibade, déjà co-meilleure buteuse de la précédente édition (à égalité avec Ghizlane Chebbak et Hildah Magaia), entre un peu plus dans l'histoire du tournoi. Elle ajoute une deuxième médaille d'or à son palmarès continental, ainsi qu'une distinction individuelle qui la consacre comme l'une des figures majeures du football féminin africain contemporain.

Une icône en devenir

Au moment de recevoir son trophée dans l'enceinte olympique de Rabat, les larmes d'Ajibade en disaient long. Émue, elle savourait non seulement une victoire collective, mais aussi la reconnaissance d'un parcours individuel exemplaire. Pour des milliers de jeunes filles au Nigeria et sur le continent, elle est plus qu'un modèle : une référence, une source d'inspiration.

Rasheedat Ajibade continue d'écrire, avec grâce et détermination, sa propre légende. Et celle des Super Falcons.