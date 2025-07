Mali: Le nombre de mouvements de soutien au Général d'Armée Mamadi Doumbouya va crescendo !

À l'instar de leurs compatriotes vivant au pays, chez les Ressortissants guinéens établis en République du Mali, la famille des partisans du Président du CNRD, Général d'Armée Mamadi Doumbouya, s'élargit du jour au jour.

Côté de la diaspora guinéenne au Mali, une nouvelle entité de femmes et de jeunes vient de s'ériger en une coordination des associations et mouvements de soutien du Président de la Transition, Général Mamadi Doumbouya. Présidée par Lansana Camara, marchand des produits côtiers à Bamako, et secondé par une consoeur d'une radio privée de la place, Mme Coulibaly Marie Robert Thérèse Guilavogui, qui en est la Coordinatrice Générale adjointe, ce nouveau mouvement de soutien vient d'être porté sur les fonts baptismaux. La cérémonie s'est déroulée sous l'égide conjointe du Coordinateur national des mouvements de soutien du CNRD de l'intérieur et de l'extérieur du pays, Kèlètigui Doumbouya, venu de la Guinée à la tête d'une forte délégation, et de l'Ambassadeur de Guinée à Bamako, Abdoulaye Fofana.

Ainsi, le dimanche 27 juillet 2025, les locaux de la résidence de leur ambassadeur à Bamako, ont servi de cadre de cérémonie du lancement officiel des activités d'un nouveau mouvement de soutien du Président Mamadi Doumbouya et du CNRD au Mali.

C'est en présence d'un public partisan bon enfant venu des six (6) communes du District de Bamako, de Kouremalé, de Siguiri et de Conakry. Le personnel diplomatique et consulaire de l'ambassade de Guinée, les membres du Conseil des Guinéens Établis en République, des militants et Responsables du premier mouvement pro-Doumbouya (tendance Amadou Dabola Barry) y ont pris part à l'événement.

La "Coordination des associations et mouvements", c'est le nom du mouvement, a été officiellement installée pour regrouper et «chapeauter » tous les mouvements, associations et clubs de soutien du Général Mamadi Doumbouya créés et évoluant sur le territoire malien ou en gestation.

Dans son discours de déclaration de création de son mouvement, la Coordinatrice Générale, Marie Robert Thérèse Guilavogui, a fait savoir que les portes de sa coordination sont ouvertes à toutes les associations partageant les mêmes objectifs et soutenant les visions politiques et idéologiques du Général Mamadi Doumbouya et des acquis du CNRD. Elle a déclaré que la présente cérémonie est placée sous le signe de vulgarisation de la nouvelle Constitution.

Le Colonel Demba Doumbouya, un Colonel à la retraite et membre du Conseil des Guinéens au Mali, a passé sommairement en revue les innovations du nouveau projet constitutionnel qui sera soumis, lors du referendum du 21 septembre 2025, au vote des Guinéens.

Dans le même ordre d'idées, les différents intervenants se sont tous félicités de l'élargissement du cercle des pro-Doumbouya à Bamako et ont prêché l'unité d'actions, le rassemblement de tous les Guinéens et le vote favorable de la diaspora guinéenne au Mali lors du scrutin référendaire en vue.

Kèlètigui Doumbouya, à l'instar des autres intervenants, a mis l'occasion à profit pour magnifier davantage la teneur de la nouvelle Constitution et a invité les Ressortissants guinéens établis au Mali de sortir massivement en septembre prochain pour voter OUI.

Seul gros point d'interrogation qui taraude les esprits côté des observateurs avertis de la turbulente scène sociopolitique guinéenne au Mali, reste de savoir pourquoi les membres du Bureau du mouvement de soutien du Général-Président Mamadi Doumbouya ont brillé, quant à eux, par une absence totale à cette cérémonie.

Y ont-ils été invités ou pas par le frère cadet aux dents trop longues en se hissant au rang de coordination nationale des mouvements déjà dont le leur, et tous ceux qui pousseront désormais ?

wait and see !