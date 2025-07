Afrique: Le déficit annuel de financement des Odd a atteint 1 300 milliards de dollars

L'aide étrangère n'est plus considérée comme une solution viable face aux besoins croissants de développement de l'Afrique. Le déficit annuel de financement des Objectifs de développement durable (Odd) du continent a atteint 1 300 milliards de dollars, et les dirigeants africains sont de plus en plus conscients quant aux limites des modèles fondés sur les dons.

Lors d'une session de haut niveau en marge du Forum politique de haut niveau des Nations unies de 2025, les dirigeants africains ont appelé à des réformes structurelles pour élargir la mobilisation des ressources nationales, construire des chaînes de valeur régionales et s'éloigner de l'exportation de matières premières brutes.

«L'aide ne comblera pas le fossé. Nous devons cesser d'exporter des matières premières et d'importer la pauvreté», a déclaré Claver Gatete, secrétaire général adjoint de l'Onu et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (Cea). Il a plaidé pour un investissement accru dans la fabrication, les industries vertes et les entreprises dirigées par des jeunes. Plus de 80 % des exportations africaines restent non transformées, un modèle qu'il a qualifié d'insoutenable.

M. Gatete s'exprimait lors d'une session organisée en marge du Forum politique de haut niveau de 2025 sur le développement durable à New York. L'événement, coprésidé par le gouvernement de l'Ouganda et la Cea, portait sur la traduction de la Déclaration de Kampala (adoptée lors du Forum régional africain pour le développement durable (Fradd) en actions concrètes.

Un communiqué de la Cea rapporte que la première ministre ougandaise Robinah Nabbanja a déclaré que le continent était «dangereusement hors trajectoire», tout en soulignant les progrès réalisés dans son pays, notamment la baisse de la mortalité maternelle, les avancées en matière d'égalité des sexes et l'augmentation des allocations budgétaires nationales liées aux Odd.

«La Déclaration de Kampala est concrète», a déclaré Mme Nabbanja. «Nous sommes fiers d'accueillir cette discussion et de l'amener vers sa mise en oeuvre.» L'Ouganda a présidé le bureau du Fradd en 2025 et a introduit des mesures visant à aligner la planification nationale sur les cadres régionaux et mondiaux. Malgré cela, les pressions liées à la dette, l'accès limité aux financements concessionnels et le coût élevé du capital restent des obstacles majeurs pour de nombreuses économies africaines.

M. Gatete a réaffirmé le soutien de la Cea à la création d'une agence africaine de notation de crédit, estimant que les pratiques actuelles de notation internationale déforment les risques et limitent l'accès à des financements abordables. Il a également appelé à intensifier les mécanismes de financement mixte, à émettre des obligations en monnaie locale et à numériser les systèmes fiscaux pour améliorer l'efficacité et la conformité.

Il a souligné que la croissance inclusive dépend aussi d'investissements centrés sur les populations : «Nous devons cesser de considérer les jeunes comme de simples bénéficiaires du développement et commencer à les reconnaître comme des acteurs de ce développement», a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de formations professionnelles, de compétences numériques et d'entrepreneuriat des jeunes.