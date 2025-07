Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action UNILEVER Côte d'Ivoire cotée à 39 465 FCFA en début de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 28 juillet 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Unilever Côte d'Ivoire a été cotée à 39 465 FCFA.

Ce niveau atteint fait de cette valeur celle qui a le cours de bourse le plus élevé du marché des actions de la BRVM. Par rapport à la séance du vendredi 25 juillet 2025 où elle se situait à 36 715FCFA, l'action Unilever Côte d'Ivoire enregistre une augmentation de 2 750 FCFA. Unilever Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier trimestre 2025.

Les informations disponibles sur cette entreprise remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. Il faut noter que suite à des difficultés financières de sa filiale ivoirienne, la firme Unilever a cédé 99,78% de ses actions détenues dans Unilever Côte d'Ivoire à un consortium d'investisseurs privés dirigé par la Société de Distribution de Toutes Marchandises Côte d'Ivoire (SDTM CI).

Depuis cette annonce, les investisseurs ont perçu cette opération comme une opportunité de relance pour Unilever Côte d'Ivoire. D'où la hausse depuis avril 2025 du cours de cette valeur. Une chose qui est inédite au niveau de la BRVM, pour la neuvième journée consécutive, UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,49 % à 39 465 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 2 685 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,83% à 1 725 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 1 335 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,80% à 7 340 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 5,05% à 2 445 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 3,81% à 25 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 4 690 FCFA), BOA Bénin (moins 2,44% à 4 190 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,71% à 575 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 11 941,833 milliards de FCFA contre 12 006,341 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 64,508 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 13,437 milliards, passant de 10 659,537 milliards de FCFA la veille à 10 645,100 milliards de FCFA ce 28 juillet 2025.

La valeur totale des transactions est remontée à 1,292 milliard de FCFA contre 896,575 millions de FCFA la veille.

En revanche, les trois indices phares ont tous en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,54% à 309,73 points contre 311,40 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre la plus forte baisse, soit 0,93% à 151,37 points contre 152,79 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en baisse de 0,70% à 130,05 points contre 130,97 points précédemment.