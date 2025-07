Afrique: Reconnaissance annoncée de la Palestine par Paris, vue du continent - Quel impact ?

La France va reconnaître l'Etat de Palestine. L'annonce a été faite, le 25 juillet dernier, par le président Emmanuel Macron qui a toutefois précisé qu'il ferait « l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain ».

Une décision aussi symbolique qu'historique, qui est diversement appréciée à travers le monde. Même en France, la décision est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique où son timing fait aussi débat ; certains jugeant la mesure précipitée là où d'autres estiment qu'elle arrive un peu sur le tard. Mais au-delà des motivations de l'Elysée, la question qui se pose est la suivante : quel sera l'impact d'une telle décision dont se félicitent bien entendu l'Autorité palestinienne et bien d'autres pays parmi les 148 qui ont déjà franchi le pas de la reconnaissance ?

Avec ce ralliement de la France, la pression risque d'aller grandissante sur Israël et son allié américain

Même si, de l'autre côté, elle a provoqué le courroux d'Israël dont le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, est allé de sa vive condamnation. Même son de cloche du côté de Washington où le Secrétaire d'Etat, Marco Rubio, a marqué sa désapprobation là où le locataire de la Maison Blanche a tenu à relativiser la portée de cette décision du patron de l'Elysée.

Donald Trump estimant que « cette déclaration n'a pas beaucoup de poids » et que « cela ne changera rien ». Quoi qu'il en soit, en choisissant de rejoindre officiellement le cercle déjà très large des pays qui reconnaissent l'Etat palestinien, la France espère faire bouger les lignes dans l'épineux dossier israélo-palestinien, au moment où la guerre fait rage dans la Bande de Gaza avec les conséquences désastreuses que l'on sait sur le plan humain.

Et cette décision de Paris peut d'autant plus valoir son pesant de pression diplomatique sur Israël, qu'en plus d'être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France est la première grande puissance occidentale et le Premier pays du G7 (regroupant les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, le Japon et l'Italie), à franchir le pas. Et aussi symbolique que puisse paraître cette décision, elle pourrait faire des émules et ouvrir la voie à d'autres pays.

On est d'autant plus porté à le croire qu'à la suite de la déclaration du président français, des députés canadiens, britanniques et le Parti national écossais ont pris sur eux de se battre pour réclamer aussi la reconnaissance de la Palestine par leurs pays respectifs.

Autant dire qu'avec ce ralliement de la France qui pourrait en appeler d'autres, la pression risque d'aller grandissante sur Israël et son allié américain de plus en plus isolés dans ce débat sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Pour autant, la partie est encore loin d'être gagnée par la Palestine, malgré le grand nombre de sympathisants et d'adhésions à sa cause. Car, sur les 193 pays membres de l'organisation mondiale, une cinquantaine manque toujours à l'appel.

Ce qui est le plus en jeu ici, c'est le retour de la paix au Moyen-Orient

Au nombre de ceux-ci, des puissances européennes comme l'Allemagne qui reste avec les Etats-Unis, l'un des plus fervents soutien d'Israël. Autant dire que ce n'est pas demain la veille que l'Etat palestinien obtiendra le graal de sa reconnaissance mondiale, tant que la position des Etats-Unis n'évoluera pas sur la question. Du reste, l'une des raisons avancées par l'Administration Trump pour justifier le récent retrait de son pays de l'UNESCO, est que Washington accuse l'organisation onusienne basée à Paris, de « parti pris » contre Israël.

De là à se demander s'il y a un lien de causalité entre la sortie du président Macron et l'annonce de ce retrait américain de l'organisation onusienne, il y a une question que d'aucuns ne manquent pas de se poser. En tout état de cause, si jusque-là, le conflit israélo-palestinien ne connaît pas d'issue heureuse, c'est en grande partie parce que les pays arabes ont toujours été « d'accord sur leurs désaccords ». Et pourtant, Dieu seul sait si le monde arabo-musulman dispose d'une arme redoutable qui aurait pu servir d'instrument crucial de pression sur l'Occident : le pétrole. Au demeurant, on connaît l'alliance historique qui a toujours prévalu entre les USA et l'Arabie Saoudite.

Cela dit, maintenant que la France a pris sa décision en annonçant la couleur, on attend de voir si Emmanuel Macron pourra entraîner d'autres poids lourds du Vieux continent dans son sillage, par rapport à ce dossier palestinien. Cela est d'autant plus important que ce qui est le plus en jeu ici, c'est le retour de la paix au Moyen-Orient.

Et tout porte à croire que pour Paris, cela passe par « la solution à deux Etats » que la France travaille à remettre sur le tapis, en tandem avec l'Arabie Saoudite. A ce propos, une conférence internationale coprésidée par les deux Etats et visant à ratisser large, est prévue en septembre prochain, et l'on attend de voir ce qui en sortira.