Burkina Faso: Assainissement des espaces communs - Les travaux d'hercule de la brigade « Laabal »

La brigade « Laabal », du nom de cette structure de régulation sociale, créée en vue de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité, est entrée en action.

Elle s'est signalée, il y a quelques jours, au quartier Patte d'Oie de Ouagadougou, où elle a procédé à une campagne de sensibilisation des populations sur les attitudes à adopter en vue de l'assainissement des espaces communs et de notre cadre de vie. A cette occasion, « Laabal » est même entrée dans les cours et n'a pas hésité à rappeler à l'ordre les uns et les autres quant à certains comportements inciviques qui compromettent les efforts d'hygiène et de propriété que mènent les autorités.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que « Laabal » est dans son rôle. C'est elle qui doit oeuvrer à ce que notre capitale, Ouagadougou, devienne l'une des villes les plus propres de l'Afrique voire dans le monde. Le défi est certes immense, mais il n'est pas impossible à relever. Si les uns et les autres acceptent de changer de comportements, Ouagadougou pourrait défier Paris et Kigali présentées comme des villes lumières.

Mais comme on le sait, les Burkinabè sont ainsi faits qu'ils sont durs d'oreille. Il y en a même, parmi eux, qui sont connus pour être réfractaires au changement. Ils adorent la pagaille et le désordre au point qu'ils les ont érigés en normes. Il suffit d'observer le comportement de certains pour comprendre qu'ils sont nombreux qui pensent que les textes et les lois n'engagent que ceux qui y croient. Ils en font à leur tête, convaincus que rien ne peut leur arriver. C'est à peine s'ils ne se croient pas tout permis.

Il faut bander les muscles là où il le faut

C'est dire que « Laabal » aura du pain sur la planche. Elle fait face à des travaux d'Hercule. En tant que brigade, elle fait bien de procéder par la sensibilisation. Elle gagnerait même à multiplier les sorties sur le terrain. Un adage bien connu de notre terroir ne dit-il pas qu'avant d'accuser le scorpion, il faut, au préalable, prendre le soin de balayer la devanture de la cour ?

Car, en sensibilisant sur les attitudes de bonne conduite, on ôte des arguments aux uns et aux autres qui pourraient prétexter n'avoir pas été informés, et se fondre en excuses. Cela est d'autant plus vrai qu'il y a des gens connus pour être des durs à cuire. Sont de ceux-là, ces inciviques qui prennent du plaisir à déverser des boues de vidanges dans des rues de la ville.

Certains ont heureusement été alpagués, mais il y en a qui ont réussi à disparaître dans la nature. Il en est de même de ces riverains qui déversent des ordures ménagères dans des caniveaux, là où d'autres ont choisi de faire des raccordements illégaux d'évacuations des eaux usées et excreta dans des ouvrages de drainage. On oublie volontiers ceux-là qui foulent les textes au pied en transformant leurs cours à usage d'habitation, en porcheries, enclos ou étables.

Si ce n'est pas de la défiance, cela y ressemble fort. C'est dire que la brigade « Laabal», si elle veut des résultats sur le terrain, n'aura d'autre choix que de sévir ou de passer à la répression. Car, ils sont nombreux, dans ce pays-là, qui n'entendent raison que quand ils y sont contraints. Il faut donc bander les muscles là où il le faut. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que les récalcitrants accepteront de rentrer dans les rangs.