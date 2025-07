Tunisie: Tabarka - L'à côté qui a son importance

Les centres spécialisés dans la préparation d'avant saison pour les équipes européennes et internationales, ainsi que les camps d'hiver pour les équipes d'Europe du Nord en Tunisie, représentent un atout majeur pour notre pays et pour le gouvernorat de Jendouba La région bénéficie d'une proximité marine qui favorise l'oxygénation et aide considérablement la préparation physique.

La difficulté d'obtention de visas pour les pays européens est un atout pour ce Centre international, étant donné la facilité d'accès pour les équipes africaines et arabes. Les rencontres amicales ayant opposé Al Ahly d'Égypte au Stade Tunisien et au CABizertin ont été retransmises en direct aux fans du club cairote.

Une impressionnante délégation a débarqué et pas moins de vingt caméras ont été postées pour avoir les meilleures prises de vue. A charge de nos confrères égyptiens, la présentation de Tabarka et de son Centre de préparation, qui a été conçue de manière exhaustive et professionnelle. De très belles images. Un beau reportage positif à tous les points de vue.

Il n'en demeure pas moins qu'une remarque faite gentiment du reste, a concerné l'état du centre ville. «Ambiance magnifique, ville magnifique, météo idéale. Tout club souhaitant un stage d'entraînement réussi devrait se rendre dans la magnifique ville Tabarka... la ville verte Tabarka. J'espère simplement que l'État accordera plus d'attention à ce joyau, notamment en matière de propreté.

Le centre-ville ne donne pas une belle image de la ville ». C'est le commentaire qui a été fait. De toutes les façons, si l'on veut que ce centre gagne en notoriété, il faudrait que tout soit parfait et les responsables à tous les niveaux devraient ouvrir l'oeil. En fin de compte, centre de préparation ou pas, l'hygiène et la propreté restent de rigueur. Les responsables municipaux devraient se mobiliser pour faire le nécessaire. Un toilettage de la ville ne serait pas de trop.