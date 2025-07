Tunisie: Natation/Ahmed Jaouadi ne disputera pas le 400 m NL - Le bon sens d'un retrait

Pour les nombreux observateurs, le retrait de Ahmed Jaouadi du 400 m nage libre était une surprise.

Ce n'était pas le cas pour ce qui nous concerne et nous avons eu vent de ce possible retrait au lendemain de la visite qu'a effectuée Jaouadi en Tunisie pour régler une question de frais qui ne lui sont pas parvenus et dont il avait besoin. Absolument besoin. Il a passé une dizaine de jours sous ce soleil accablant et, bien entendu, il ne pouvait s'entraîner.

Allez demander à ceux qui gèrent l'élite, ce que faisait un champion du monde sur les trottoirs de Tunis, alors qu'il devait être en pleine préparation. Bref, au retour au camp d'entraînement, il fallait remanier le programme en fonction de cette erreur stratégique, tout en prenant en considération deux éléments de première importance. Le premier concerne son programme qui a été bousculé sinon faussé. Une période de forme se calcule de manière scientifique et non avec une boule de cristal.

La seconde raison concerne le 400 m qui est assimilé, de nos temps, à de la vitesse pure. Cette distance a des répercussions physiologiques sur l'athlète, étant donné que le corps produit une grande quantité d'acide lactique qu'il faudrait éliminer.

C'est possible, mais dans des conditions normales. Les dix jours de rupture ont leur effet. La non-récupération, en prévision du 800 m de demain et du 30 juillet et le 1.500, prévu pour les 2 et 3 août, aurait pu être fatale.

Et c'est la raison pour laquelle on a préféré éviter cette bravade inutile, qui aurait pu influencer le reste du programme.

Tirage au sort pas clément

Mais le tirage au sort n'a pas été clément pour notre champion. Ce tirage au sort du 1.500 m nage libre a placé le champion tunisien, Ahmed Jaouadi, dans la troisième et dernière série, aux côtés des champions de Croatie, Australie, France, Hongrie, États-Unis, Allemagne, Japon et du Vietnam.

La série de Jaouadi sera sans doute la plus rapide, compte tenu de la présence des plus grands noms sur cette distance, tels que le détenteur du record du monde américain Bobby Finke, l'Allemand Sven Schwarz et l'Australien Sam Short, aux côtés de notre champion du monde. Les 8 meilleurs nageurs des séries se qualifieront pour la finale.Il convient de noter que Ahmed Jaouadi est le champion du monde du 1.500 m nage libre en bassin de 25 m.

Le programme Demain

À partir de 3h : séries 200 m nage libre F, 200 m papillon H, 800 m nage libre H, 50 m brasse H.

Mercredi 30 juillet

À partir de 12 h : finale 200 m nage libre F, demi-finales 50 m dos F, demi-finales 200 m papillon F, demi-finales 100 m nage libre H, finale 800 m nage libre H, finale 200 m papillon H, finale 50 m brasse H, demi-finales 200 m nage 4 nages H, finale relais mixte 4x100 m 4 nages.

Samedi 2 août

À partir de 3 h : séries 50 m nage libre F, séries 50 m dos H, séries 50 m brasse F, séries relais mixte 4x100 m nage libre, séries 1500 m nage libre H.

Dimanche 3 août

À partir de 12 h : finale 50 m nage libre F, finale 50 m brasse F, finale 400 m 4 nages F, finale relais 4x100 m 4 nages F, finale 1500 m nage libre H, finale 50 m dos H, finale 400 m 4 nages H, finale relais 4x100 m 4 nages H. Rappelons que deux autres nageurs et une nageuse prennent part à ce mondial. Jamila Boulekbach : elle a décroché sa qualification olympique à Paris 2024. C'est sa première participation. Elle concourra sur le 800 m nage libre. Mohamed Yassin Ben Abbas : champion de France, sera engagé dans trois courses : le 100 m et le 200 m dos, ainsi que le 400 m quatre nages.

Belahcen Ben Milad : il a participé au mondial de natation en bassin de 25 m l'année écoulée. Il s'est qualifié pour le 200 m papillon.

Les mondiaux de Singapour seront à suivre sur les antennes de France Télévisions, en alternance sur France 3 et France 4, ainsi que sur la plateforme numérique France.tv.