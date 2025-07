Tunisie: Dépistage rapide des drogues - Un outil de protection à manier avec discernement

La Tunisie s'apprête à introduire des tests salivaires rapides pour détecter la consommation de drogues, y compris dans l'espace public. Une première qui suscite autant d'espoirs que de questions.

Après les éthylotests intelligents déployés pour lutter contre l'alcool au volant, la Tunisie s'apprête à franchir un nouveau cap en matière de sécurité publique: l'introduction de tests salivaires pour le dépistage rapide des drogues. Annoncé par le colonel Sami Saoudi, porte-parole de l'Observatoire national de la sécurité routière, ce dispositif ne se limitera pas aux automobilistes.

Il pourra être utilisé dans l'espace public, marquant ainsi une extension inédite du champ d'action des forces de l'ordre. Si l'objectif déclaré est la prévention et la protection, cette annonce soulève de nombreuses questions, entre efficacité prouvée ailleurs et risques de dérives.

Un outil dissuasif face à la banalisation de la consommation

La consommation de drogues, notamment chez les jeunes, est en nette augmentation en Tunisie, selon les données de Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'Onudc, et de l'Observatoire national des drogues. Dans ce contexte, l'introduction de tests salivaires rapides s'inscrit dans une logique de dissuasion : savoir que l'on peut être contrôlé à tout moment et en tout lieu pourrait freiner certains usagers, tout comme les radars ont contribué à faire ralentir les automobilistes.

Les tests salivaires présentent également l'avantage d'être simples d'utilisation, non invasifs et rapides (résultats en quelques minutes). Ils sont déjà utilisés dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Espagne ou en Allemagne, où leur fiabilité dans le cadre routier est jugée globalement satisfaisante. Ils permettent de détecter la consommation récente de cannabis, cocaïne, amphétamines ou opiacés, et s'intègrent souvent dans une stratégie globale de sécurité.

Une extension controversée à l'espace public

Mais la nouveauté, en Tunisie, réside dans le fait que ces tests ne seront pas limités à la conduite. Le colonel Saoudi évoque une utilisation dans « l'espace public », sans davantage de précisions. Or, c'est là que les débats s'intensifient : peut-on être soumis à un dépistage de drogues sans raison apparente, en marchant dans la rue ou en étant assis à une terrasse de café ? Qui décidera du « profil » à contrôler ?

Sur quels critères ?

L'expérience d'autres pays montre que l'extension de tels dispositifs au-delà du cadre routier est extrêmement délicate. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, des expérimentations similaires ont été accusées de cibler de manière discriminatoire certaines populations, notamment les jeunes, les personnes issues de quartiers populaires ou les minorités visibles. En l'absence d'un cadre juridique strict, ces pratiques peuvent vite dériver vers une forme de contrôle social permanent, difficilement acceptable dans une démocratie.

Un équilibre à trouver entre sécurité et libertés

Le défi pour les autorités tunisiennes sera donc de trouver un juste équilibre entre lutte contre la consommation de drogues et respect des libertés individuelles. L'adhésion du public dépendra largement de la transparence du dispositif : qui pourra pratiquer ces tests ? Quels seront les droits des personnes testées ? Quelles garanties seront offertes en cas de résultat contesté ou de contrôle abusif ?

Il est également essentiel d'accompagner ces mesures de campagnes de prévention, d'un meilleur accès aux soins pour les personnes dépendantes, et d'un débat public inclusif. Car le danger serait de réduire la question de la drogue à une simple affaire de répression ponctuelle, alors qu'elle relève aussi, et surtout, de problématiques sociales, sanitaires et éducatives.

Protéger la Tunisie, c'est aussi protéger sa jeunesse. Face à la montée des addictions et à la banalisation des drogues, il est légitime de vouloir agir, et vite. Mais cela ne doit jamais se faire à l'aveugle ni au détriment de nos principes fondamentaux. Ces tests salivaires, s'ils sont utilisés avec rigueur, peuvent devenir un outil de dissuasion utile.

À condition qu'ils ne servent pas à pointer du doigt, mais à prévenir ; à condition qu'ils s'inscrivent dans une stratégie globale qui soigne autant qu'elle sanctionne; à condition, enfin, qu'ils ne deviennent pas un prétexte pour discriminer certains plus que d'autres. C'est en misant sur la prévention, l'écoute et un respect sincère de l'être humain, dans toute sa dignité, ses fragilités et sa singularité, que la Tunisie pourra tracer une voie juste et bâtir un avenir plus sûr pour ses enfants.