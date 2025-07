Tunisie: Une stratégie nationale pour optimiser la prise en charge des AVC chez les personnes souffrant d'Alzheimer

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné, lors de son entrevue ce lundi 28 juillet 2025 avec des membres du Réseau Tunisien des Sociétés de Neurologie et de Neurosciences, l'importance de renforcer les soins en matière de santé cérébrale. Il a notamment insisté sur la généralisation des unités spécialisées dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la maladie d'Alzheimer, l'extension de l'utilisation de la télémédecine et des technologies modernes, ainsi que le soutien aux programmes de prévention.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, il a également été convenu de créer un comité national de la santé cérébrale, de promouvoir la formation continue et d'améliorer la coordination entre le ministère et les associations spécialisées.

Le ministre de la Santé a par ailleurs insisté sur la nécessité d'accélérer le diagnostic et la prise en charge, en particulier pour les cas d'AVC. Il a également mis en avant l'amélioration des soins pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, d'épilepsie, de sclérose en plaques et de maladies neurologiques pédiatriques, grâce à la numérisation et à la télémédecine.